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مرشح الرئاسة الفرنسية ماكرون يدلي بصوته في الانتخابات

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مرشح الرئاسة الفرنسية ماكرون يدلي بصوته في الانتخابات مرشح الرئاسة الفرنسية ماكرون يدلي بصوته في الانتخابات

مصراوي Masrawy

إيمانويل ماكرون

القاهرة- (مصراوي):
أدلى مرشح الرئاسة الوسطي إيمانويل ماكرون بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، برفقة زوجته بريجيت في بلدة لو توركيت الساحية في شمال فرنسا.
وقالت وكالة الأسوشيتيد برس إن وزير الاقتصاد السابق، بدا عليه التفاؤل، وتم إيصاله إلى أقرب مركز اقتراع لأسباب أمنية.
وكانت استطلاعات رأي قد أجريت مؤخرا أشارت إلى تقدم ماكرون على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، وتوقعت بأنه سيفوز بالرئاسة ليصبح أصغر رئيس في تاريخ فرنسا الحديث.
ومن المقرر، أن تنتهي عملية التصويت في الساعة الثامنة مساء اليوم. وستنشر وسائل الإعلام المحلية توقعات النتيجة النهائية استنادا إلى أرقام التصويت الجزئية الصادرة عن وزارة الداخلية.
وسيتسلم المرشح الفائز السلطة رسميا من الرئيس المنتهية ولايته فرانسوا أولاند يوم الأحد 14 مايو على أقصى تقدير.

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مصراوي Masrawy

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