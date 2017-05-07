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إجلاء 50 ألف مواطن في هانوفر لإبطال مفعول قنابل من الحرب العالمية الثانية

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إجلاء 50 ألف مواطن في هانوفر لإبطال مفعول قنابل من الحرب العالمية الثانية إجلاء 50 ألف مواطن في هانوفر لإبطال مفعول قنابل من الحرب العالمية الثانية

مصراوي Masrawy

إبطال مفعول قنابل من الحرب العالمية الثانية

هانوفر (ألمانيا) - (د ب أ):

بدأت قوات الإطفاء والشرطة في مدينة هانوفر الألمانية صباح الأحد واحدة من أكبر عمليات الإجلاء قبل إبطال مفعول ذخائر يشتبه أنها قنابل تعود للحرب العالمية الثانية.

وقال متحدث باسم قوات الإطفاء إنه تم إجلاء عدد من المواطنين يبلغ نحو 50 ألف شخص من منازلهم كما كان مخططا من قبل.

ومن المقرر البدء في انتشال القنابل وإبطال مفعولها في وقت مبكر بعد ظهر اليوم، وقد تمتد المهمة حتى المساء.

وتقدم المدينة لهؤلاء المواطنين برنامجا ترفيهيا يشمل جولات في المتاحف وعروض أفلام سينمائية.

ويشارك البعض تجاربهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت هاشتاج #hannbombe)قنبلة هانوفر(.

ويضطر راكبو قطارات السكك الحديدية أيضا للاستعداد لحدوث بعض العراقيل، فمن الممكن أن يستغرقوا فترة زمنية أطول بعض الشيء في رحلاتهم أو يضطرون لتغيير القطار الذي يستقلونه.

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مصراوي Masrawy

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