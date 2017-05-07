«الإسكان»: 1050 حاجزًا بمدينتي «ناصر وغرب قنا» دفعوا المقدمات

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- سحب 2579 كراسة شروط.. و15 مايو آخر فرصة للحجز

​قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن 673 حاجزًا دفعوا مقدمات الحجز بمدينة "ناصر" الجديدة بغرب أسيوط، و377 حاجزًا دفعوا مقدمات الحجز بمدينة "غرب قنا".

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وأعلن «مدبولي» في بيان اليوم الأحد، أنه تم سحب 1644 كراسة شروط بمدينة "ناصر"، و935 بمدينة "غرب قنا"، موضحًا أن دفع المقدمات وسحب كراسات الشروط مستمر حتى الإثنين 15 مايو.

وأشار «مدبولي» إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق أن وجه باستيعاب جميع حاجزي الأراضي السكنية المميزة، التي طرحتها الوزارة، بمدينتي "ناصر" الجديدة بغرب أسيوط (250 قطعة أرض)، و"غرب قنا" (250 قطعة أرض)، بمساحات تتراوح بين 500 و700 م2، لإقامة فيلات وعمارات سكنية، مؤكدًا أن كل من يتقدم للحجز، ويدفع المقدم، سيحصل على قطعة أرض، وسيتم إجراء القرعة لتحديد موقع القطعة التي سيحصل عليها الحاجز فقط.