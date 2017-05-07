قناة السويس تسجل رقمًا قياسيًا بعبور 65 سفينة

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أوضح الفريق مٌهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بأن القناة قد حققت اليوم الأحد، رقما قياسيا استثنائيا بعبور 65 سفينة تحمل 4 ملايين طن بضائع.

وبلغ عدد السفن العابرة من الشمال 35 سفينة بحمولات بلغت مليوني طن، وكان على رأسها سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MARCHEN MAERSK وحمولتها 200 ألف و360 طن، قادمة من روتردام ومتجهة جنوبا إلى سنغافورة.

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كما بلغ عدد السفن القادمة من الجنوب 30 سفينة بحمولات مليوني طن بضائع، على رأسها سفينة الحاويات الليبرية العملاقة MSC REEF.

وأكد مميش، أن حركة الملاحة تشهد اليوم، عبور أحدث سفينة سياحية في العالم NORWEGIAN JOY في أول رحلة لها في القناة، وذلك بعد دخولها الخدمة في 4 مارس الماضي.