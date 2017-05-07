بالفيديو.. مدير بحوث الثروة سمكية يوضح سبب ارتفاع أسعار الأسماك

التحرير

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كشف الدكتور أيمن عمار، مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة، التابع لوزارة الزراعة، سبب نتيجة ارتفاع أسعار الأسماك، بشكل كبير خاصة مع قلة المعروض.

وقال «عمار»، في تصريحات خاصة لـ«التحرير» إنه يتم بدء تربية الأسماك في بداية شهر إبريل من كل عام، ويتم وقف التغذية في شهر نوفمبر، موضحًا أن موسم الصيد ينتهي في شهر مارس؛ لذلك يقل المعروض من الأسماك بالأسواق.

وأضاف «عمار» أنه في كل عام من مارس وإبريل ومايو؛ يقل المعروض من الأسماك، مما يودي إلى زيادة سعره، متوقعًا أن ينخفض السعر تدريجيًا في شهر يوليو حتى أكتوبر.

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وأوضح «عمار» أن السبب الثاني لزيادة أسعار السمك، هو تعويم الجنية المصري، الذي أسفر عن رفع سعر الدولار الأمريكي مما أدى إلى ارتفاع سعر طن علف الأسماك وبالتالي انعكس على تكلفة الإنتاج.