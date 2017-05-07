أخبار عاجلة

الرئيس الألماني ينتقد التصعيد الأخير في العلاقات مع إسرائيل بعد زيارة جابريل -
ضبط كيلو "فودو وهيروين" بحوزة مسجل في الشرابية -
نائب رئيس جامعة الأزهر يقدم التماسا لـ"الطيب" لتعيينه رئيسًا لها -
بالصور- وفد من ممثلي المجلس القومي للمرأة يزور محمية وادي الريان -
جهود أمنية لكشف غموض مقتل مدرس أمام منزله بالأقصر -
ضبط 84 جوال كوارتز بحوزة منقبين عن الذهب بالبحر الأحمر -
بالصور.. ميناء الإسكندرية: حركة الشاحنات لم تتأثر بإغلاق كوبري 27 جزئيًا -
استعدادات محافظة أسوان لملتقى توظيف الشباب غدًا -
الأخبار - dmc تلتقي عدداً من الناخبين الفرنسيين خلال التصويت فى الإنتخابات الفرنسية -
الأخبار - السلطات الفرنسية : نسبة المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية حتى منتصف النهار 28.3% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الزمالك يستهدف اصطياد ذئاب الجبل في المواجهة الـ68

Google+ Print
الزمالك يستهدف اصطياد ذئاب الجبل في المواجهة الـ68 الزمالك يستهدف اصطياد ذئاب الجبل في المواجهة الـ68

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، ضيفًا على نظيره المقاولون العرب، اليوم الأحد، على ملعب «بتروسبورت»، لحساب الجولة الـ28 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء بقيادة مديره الفني البرتغالي أوجستو إيناسيو، في محاولة تدراك تعادل الفريق في آخر مباراتين أمام طنطا والإسماعيلي، حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

بينما يدخل المقاولون العرب، اللقاء بقيادة مديره الفني محمد عودة، ويأمل ذئاب الجبل التقدم أكثر في جدول الترتيب، بعد تعادل الفريق الأخير أمام المصري البورسعيدي، حيث يحتل المقاولون المركز الـ11 برصيد 34 نقطة.

«التحرير» يستعرض تاريخ مواجهات الفريقين:

- عدد المواجهات

التقى الفريقان من قبل في 67 مباراة خلال بطولة الدوري، حقق الزمالك الفوز في 44 مباراة، وحقق المقاولون الفوز في 7مباريات، وتعادلا في 16 لقاء.

- الفوز الأكبر

الزمالك: خلال الـ67 مباراة، حقق الفارس الأبيض أكبر فوز له على ذئاب الجبل في مارس 2007 بنتيجة 4-2 بالقاهرة.

المقاولون العرب: حقق ذئاب الجبل أكبر فوز له على الزمالك في سبتمر 1997 بنتيجة 3-0 بالقاهرة.

شاهد أيضا

- هدّاف الفريقين

 نجح الزمالك فى تسجيل 99 هدفًا في تاريخه أمام  المقاولون، ويعد كل من حسام حسن وجمال عبد الحميد وجمال حمزة أكثر من سجل فى مرمي المقاولون بالدوري برصيد 4 أهداف.

 وسجل المقاولون خلال الـ67 مباراة التي خاضها أمام الزمالك 44 هدفًا، ويعد «أحمد فكري الصغير» أكثر من سجل فى الزمالك برصيد 3 أهداف. 

- الشباك النظيفة

نجح الزمالك في الحفاظ على شباكه نظيفة خلال لقاءات المقاولون في 39 مباراة، بينما استطاع المقاولون الحفاظ على نظافة شباكه في 13 مباراة .

- أعلى اللاعبين مشاركة

يعد «عبد الواحد السيد»، لاعب الزمالك السابق، أكثر اللاعبين مشاركة في صفوف الفريقين، حيث شارك مع الفارس الأبيض خلال 19 مباراة، بينما يعد «محمد العقباوي» أكثر من شارك فى صفوف المقاولون أمام الزمالك.

- لاعبون شاركوا مع الفريق الأول بالناديين

هناك 20 لاعبًا شاركوا بقمصان الزمالك والإسماعيلي طوال تاريخ الفريقين، أبرزهم: (أحمد علي - إبراهيم عبد الخالق - علاء كمال - محمود سمير -محمد عبد الواحد - عمر جمال - سامح يوسف - محمد المرسي - محمد شعبان - محمد سالم).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الزمالك يستهدف اصطياد ذئاب الجبل في المواجهة الـ68

الزمالك يستهدف اصطياد ذئاب الجبل في المواجهة الـ68

8 الصبح - إيناسيو يبحث عن "جاسوس الزمالك" ويتوعده بالتجميد

8 الصبح - إيناسيو يبحث عن "جاسوس الزمالك" ويتوعده بالتجميد

شاهد| حسام حسن: الأهلي والزمالك أقوى من اتحاد الكرة

شاهد| حسام حسن: الأهلي والزمالك أقوى من اتحاد الكرة

القاهرة أبوظبي - حسام حسن: مستعد لتدريب الأهلي أو الزمالك

القاهرة أبوظبي - حسام حسن: مستعد لتدريب الأهلي أو الزمالك