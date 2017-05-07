الزمالك يستهدف اصطياد ذئاب الجبل في المواجهة الـ68

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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفًا على نظيره المقاولون العرب، اليوم الأحد، على ملعب «بتروسبورت»، لحساب الجولة الـ28 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء بقيادة مديره الفني البرتغالي أوجستو إيناسيو، في محاولة تدراك تعادل الفريق في آخر مباراتين أمام طنطا والإسماعيلي، حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

بينما يدخل المقاولون العرب، اللقاء بقيادة مديره الفني محمد عودة، ويأمل ذئاب الجبل التقدم أكثر في جدول الترتيب، بعد تعادل الفريق الأخير أمام المصري البورسعيدي، حيث يحتل المقاولون المركز الـ11 برصيد 34 نقطة.

«التحرير» يستعرض تاريخ مواجهات الفريقين:

- عدد المواجهات

التقى الفريقان من قبل في 67 مباراة خلال بطولة الدوري، حقق الزمالك الفوز في 44 مباراة، وحقق المقاولون الفوز في 7مباريات، وتعادلا في 16 لقاء.

- الفوز الأكبر

الزمالك: خلال الـ67 مباراة، حقق الفارس الأبيض أكبر فوز له على ذئاب الجبل في مارس 2007 بنتيجة 4-2 بالقاهرة.

المقاولون العرب: حقق ذئاب الجبل أكبر فوز له على الزمالك في سبتمر 1997 بنتيجة 3-0 بالقاهرة.

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- هدّاف الفريقين

نجح الزمالك فى تسجيل 99 هدفًا في تاريخه أمام المقاولون، ويعد كل من حسام حسن وجمال عبد الحميد وجمال حمزة أكثر من سجل فى مرمي المقاولون بالدوري برصيد 4 أهداف.

وسجل المقاولون خلال الـ67 مباراة التي خاضها أمام الزمالك 44 هدفًا، ويعد «أحمد فكري الصغير» أكثر من سجل فى الزمالك برصيد 3 أهداف.

- الشباك النظيفة

نجح الزمالك في الحفاظ على شباكه نظيفة خلال لقاءات المقاولون في 39 مباراة، بينما استطاع المقاولون الحفاظ على نظافة شباكه في 13 مباراة .

- أعلى اللاعبين مشاركة

يعد «عبد الواحد السيد»، لاعب الزمالك السابق، أكثر اللاعبين مشاركة في صفوف الفريقين، حيث شارك مع الفارس الأبيض خلال 19 مباراة، بينما يعد «محمد العقباوي» أكثر من شارك فى صفوف المقاولون أمام الزمالك.

- لاعبون شاركوا مع الفريق الأول بالناديين

هناك 20 لاعبًا شاركوا بقمصان الزمالك والإسماعيلي طوال تاريخ الفريقين، أبرزهم: (أحمد علي - إبراهيم عبد الخالق - علاء كمال - محمود سمير -محمد عبد الواحد - عمر جمال - سامح يوسف - محمد المرسي - محمد شعبان - محمد سالم).