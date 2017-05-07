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الإسماعيلي يصطدم مع طنطا.. وأسون للهروب من الهبوط أمام سموحة

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الإسماعيلي يصطدم مع طنطا.. وأسون للهروب من الهبوط أمام سموحة الإسماعيلي يصطدم مع طنطا.. وأسون للهروب من الهبوط أمام سموحة

التحرير

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، نظيرة الإسماعيلي، في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم، على استاد طنطا الرياضي، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من مسباقة الدوري الممتاز.

ويدخل طنطا اللقاء، بقيادة مديره الفني خالد عيد، في محاولة تدراك الهزيمة الثقيلة الذي تلقاها الفريق الأسبوع الماضي أمام الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة، حيث يحتل طنطا المركز الـ14 برصيد 25 نقطة.

بينما سيحاول الإسماعيلي، بقيادة مدربه أبو طالب العيسوي، مواصلة نتائجة الإيجابية بعدما نجح في التعادل مع الجولة الماضية،ويحتل الدراويش المركز الـ7 برصيد 37 نقطة.

والتقى الفريقان من قبل فى 11 مباراة، حيث حقق الدراويش الفوز 6 مباريات، بينما نجح أبناء السيد البدوي في الفوز  بمبارتين فقط، وتعادلا في ثلاث مباريات.

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وفي ثاني المباريات يحل سموحة ضيفًا ثقيلاً على أسوان، فى تمام الساعة السادسة، في المباراة المقرر إقامته على «استاد أسوان».

وسيحاول سمواحة بقيادة مديره الفني مؤمن سليمان، تحقيق الفوز، للمحافظة على مركز الفريق الرابع في جدول ترتيب الدوري، والذي يمنحه بطاقة الصعود إلى الكونفدرالية.

بينما يدخل أسوان اللقاء، بقيادة مديره الفني أسامة عرابي، محاولاً تحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن شبح الهبوط، حيث يحتل الفريق المركز الـ15 برصيد 22 نقطة.

والتقى الفريقان من قبل فى ثلاث مباريات في بطولة الدوري الممتاز، حيث نجح سموحة في الفوز بمباراة وحيدة وتعادل الفريقان في مباراتين.

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التحرير

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