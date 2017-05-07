رئيس المقاصة: ربنا يستر من صلح مرتضى وأبوريدة

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أكد محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر للمقاصة، أن وكلاء اللاعبين والسماسرة، هم السبب في تراجع مستوى الفريق والخسارة من بتروجت في الدوري.

وقال عبدالسلام، في تصريحات إذاعية، إن خسارة فريقه بالأمس أمام بتروجت جعلت درع الدوري يقترب من الأهلي، موضحًا أن السمسارة والوكلاء أفقدوا اللاعبين تركيزهم وتسببوا في ابتعادهم عن المنافسة على لقب الدوري.

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وعن صلح مرتضى منصور رئيس الزمالك، وهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، علق عبد السلام، قائلا: "أنا سعيد بهذا الصلح لكن ربنا يستر وميبقاش على حسابنا، ويتراجع اتحاد الكرة عن قراره باحتساب نتيجة مباراتنا مع الزمالك لصالحنا ويقرر إعادة اللقاء مرة أخرى".

كان حفل قرعة البطولة العربية قد شهد صلح مرتضى منصور مع هاني أبوريدة، بعد الأزمة التي نشبت بينهما بسبب عدم خوض الزمالك لمباراة المقاصة في الدوري وقيام الجبلاية بتوقيع عقوبات على القلعة البيضاء.