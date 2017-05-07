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نادال لا يفتقد فيدرير في بطولة مدريد للتنس

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نادال لا يفتقد فيدرير في بطولة مدريد للتنس نادال لا يفتقد فيدرير في بطولة مدريد للتنس

التحرير

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عاد ملك الملاعب الترابية رافائيل نادل، لتقديم أفضل مستوياته على أرضيته المفضلة، من جديد، وذلك بعد تتويجه بلقبي بطولة مونتي كارلو للأساتذة وبرشلونة، حيث يستعد اللاعب الإسباني للمشاركة في ثاني بطولات الأساتذة على الملاعب الترابية وهي بطولة مدريد والتي ستبدأ فعالياتها اليوم.

وأوضح نادال في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، أن بطولة مدريد تعد واحدة من البطولات المفضلة لديه بفضل التشجيع الهائل الذي يلقاه من الجماهير، مشيرًا إلى تحفزه الكبير للتتويج باللقب والظهور بشكل مميز في نسخة هذا العام.

وأشار نادال إلى أن السر وراء بقاءه في القمة كل تلك السنوات، يكمن في الطموح الكبير الذي يتمتع به، حيث يرغب في التطور بكل تدريب يخوضه في كل يوم، مؤكدًا على أن السبب وراء عدم تراجعه هو عدم فقدانه للأمل والشغف في أن يكون لاعب أفضل كل يوم، مشيرًا إلى أن هدفه الحالي هو البقاء في اللعبة لأطول فترة ممكنة.

وعند سؤاله عما إذا كان لم يعد يشعر بالضغوطات بفضل تتويجه بـ14 لقبًا في الجراند سلام، أشار نادال إلى أن أي لاعب يدعي عدم شعوره بالضغط فهو كاذب، مؤكدًا على أن الضغط يعد جزءًا من اللعبة وعاملا مثيرًا للغاية فيها.

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ويغيب عن بطولة مدريد هذا العام اللاعب السويسري روجر فيدرير، الذي يقدم مستوى استثنائيًا هذا الموسم، ولكنه فضل الانسحاب من موسم الملاعب الترابية للحصول على قسط من الراحة.

وعن ذلك الأمر، قال نادال، إنه لا يفتقد فيدرير في تلك البطولة، وذلك بعد تعرضه للخسارة أمامه في 3 مباريات هذا الموسم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الأمر المؤسف في انسحابه، يخص الجماهير التي ترغب في مشاهدته.

يذكر أن نادال خسر جميع مبارياته الثلاث أمام فيدرير هذا الموسم، وكانت البداية في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ومن ثم الدور الرابع في إنديان ويلز للأساتذة وأخير نهائي ميامي للأساتذة.

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التحرير

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