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أرسنال ينافس توتنهام على ضم زاها

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أرسنال ينافس توتنهام على ضم زاها أرسنال ينافس توتنهام على ضم زاها

التحرير

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دخل الفرنسي أرسين فينجر، مدرب أرسنال، في صراع جديد مع توتنهام، من أجل ضم اللاعب الإيفواري ويلفريد زاها من صفوف كريستال بالاس مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وذلك حسبما أوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى رغبة مدرب كريستال بالاس، سام ألاراديس، في الحصول على خدمات كل من تشامبرلين البالغ من العمر 23 عامًا، وكارل جينكينسون البالغ من العمر 25 عامًا من صفوف أرسنال، حيث من المنتظر أن يدخل الثنائي في صفقة ضم زاها لصفوف المدفعجية.

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ويرغب فينجر في تدعيم صفوفه بقوة الموسم المقبل، في ظل عدم تجديد أليكسيس سانشيز لتعاقده بعد، سيكون زاها البديل المناسب للاعب التشيلي أو سيكون رفيق جيد له في أرضية الميدان في حال قرر تجديد تعاقده مع المدفعجية.

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التحرير

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