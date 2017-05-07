جابي وسيميوني يتفقان: العودة أمام الريال ليست مستحيلة

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نجح أتلتيكو مدريد في تحقيق فوز ثمين أمس، على إيبار بهدف نظيف، قرب الروخيبلانكوس كثيرًا من إنهاء الموسم في المركز الثالث وضمان المشاركة المباشرة في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبعد الهدف الذي سجله ساؤول أمس، تمكن أتلتيكو مدريد من تسجيل 100 هدف في موسم واحد، في جميع المسابقات، للمرة السابعة في تاريخ النادي، بواقع 66 هدفا في الدوري الإسباني و21 في كأس ملك إسبانيا و 13 في دوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتمكن أتلتيكو مدريد من تسجيل 116 هدفا في موسم 2013- 2014 الذي شهد تتويج الفريق بلقب الدوري الإسباني والوصول إلى نهائي دوري الأبطال، بينما شهد الموسم الماضي أسوأ حصيلة تهديفية للروخيبلانكوس تحت قيادة سيميوني بواقع 89 هدافا.

ونجح أتلتيكو في تسجيل 100 هدف في 7 مواسم سابقة وهي 1964- 1965 و1984- 1985 والموسم الحالي بواقع 100 هدف، وسجل الروخيبلانكوس 104 هدفا في موسم 1950- 1951 و107 هدفا في موسم 1996- 1997 وأخيرا 116 هدفا في موسم 2013- 2014.

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وبعد الحصيلة التهديفية الجيدة لأتلتيكو هذا الموسم وحاجة الفريق لتسجيل 4 أهداف في ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للصعود إلى المباراة النهائية، أوضح سيميوني أن المستحيل لبعض الفرق لا يعد مستحيلا لأتلتيكو مدريد، مشيرًا إلى أنه أخبر لاعبيه بأن المباراة صعبة للغاية أمام أفضل فريق في العالم والقادر على التسجيل في جميع المباريات ولكن الأمر ليس مستحيلا.

وأوضح سيميوني أنه إذا لم يكن يؤمن بقدرة أتلتيكو في العودة من جديد في نتيجة المباراة ما كان قال ذلك، مشيرًا إلى أن على الجميع استغلال خوض المباراة على ملعب فيسينتي كالديرون وبين الأنصار الذين ساندوا الفريق بقوة في آخر 6 سنوات بسبب قتال اللاعبين في جميع المباريات.

ومن جانبه، أشار قائد الفريق جابي، أن المباراة أمام ريال مدريد ستكون ساحرة، مؤكدًا على ثقته في دعم الجماهير الكبير للفريق في تلك المواجهة وقدرتها على خلق مناخ استثنائي لتحفيز اللاعبين الذين سيقدمون بدورهم أفضل ما لديهم من أجل النادي والقيمص.

وأضاف جابي أن فوز برشلونة على باريس سان جيرمان بنتيجة 6-1 بعد الخسارة برباعية نظيف في الذهاب يجعل كل شيء ممكن في كرة القدم، مؤكدا على ثقته في قدرة الفريق على قلب الطاولة على ريال مدريد.