أخبار عاجلة

الرئيس الألماني ينتقد التصعيد الأخير في العلاقات مع إسرائيل بعد زيارة جابريل -
ضبط كيلو "فودو وهيروين" بحوزة مسجل في الشرابية -
نائب رئيس جامعة الأزهر يقدم التماسا لـ"الطيب" لتعيينه رئيسًا لها -
بالصور- وفد من ممثلي المجلس القومي للمرأة يزور محمية وادي الريان -
جهود أمنية لكشف غموض مقتل مدرس أمام منزله بالأقصر -
ضبط 84 جوال كوارتز بحوزة منقبين عن الذهب بالبحر الأحمر -
بالصور.. ميناء الإسكندرية: حركة الشاحنات لم تتأثر بإغلاق كوبري 27 جزئيًا -
استعدادات محافظة أسوان لملتقى توظيف الشباب غدًا -
الأخبار - dmc تلتقي عدداً من الناخبين الفرنسيين خلال التصويت فى الإنتخابات الفرنسية -
الأخبار - السلطات الفرنسية : نسبة المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية حتى منتصف النهار 28.3% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

فيدال ينتقد قرار الفيفا برفع الإيقاف عن ميسي

Google+ Print
فيدال ينتقد قرار الفيفا برفع الإيقاف عن ميسي فيدال ينتقد قرار الفيفا برفع الإيقاف عن ميسي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أشار اللاعب التشيلي أرتورو فيدال، إلى أن رفع الفيفا الإيقاف عن ليونيل ميسي، يؤكد على عدم وجود قوانين ثابتة للتعامل مع جميع اللاعبين، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وتعرض ميسي للإيقاف عن الأرجنتيني لأربع مباريات، عقب فوز منتخب بلاده على تشيلي بهدف نظيف في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، وذلك بسب إهانة الحكم، ليغيب بعدها عن مباراة الأرجنتين أمام بوليفيا والتي خسرها راقصو التانجو بثنائية نظيفة.

شاهد أيضا

ورفع الفيفا الإيقاف عن ميسي ليصبح بإمكانه المشاركة في المباريات المتبقية للأرجنتين في تصفيات المونديال، حيث يحتل الفريق المركز الخامس في التصفيات وهو المركز الذي يجبر الأرجنتين على خوض الملحق وعدم التأهل مباشرة إلى روسيا.

وأوضح فيدال أن رفع الإيقاف عن ميسي أمر خطير، حيث ينبغي أن تكون القوانين واحدة على جميع اللاعبين، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه من الجيد للغاية للأرجنتين ولعشاق كرة القدم مشاهدة ميسي، ولكن ليس بتلك الطريقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: لقاء خاص مع ك. سيد عبدالرازق بازوكا نجم المنتخب المصري والنادي الإسماعيلي

القاهرة أبوظبي: لقاء خاص مع ك. سيد عبدالرازق بازوكا نجم المنتخب المصري والنادي الإسماعيلي

المنتخب الوطني يتلقى تأكيدات شفوية حول موعد مواجهة تونس

المنتخب الوطني يتلقى تأكيدات شفوية حول موعد مواجهة تونس

أسامة نبيه: حسين الشحات داخل حسابات المنتخب

أسامة نبيه: حسين الشحات داخل حسابات المنتخب

مصر تتصدر المنتخبات العربية والإفريقية في تصنيف مايو

مصر تتصدر المنتخبات العربية والإفريقية في تصنيف مايو