فيدال ينتقد قرار الفيفا برفع الإيقاف عن ميسي

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أشار اللاعب التشيلي أرتورو فيدال، إلى أن رفع الفيفا الإيقاف عن ليونيل ميسي، يؤكد على عدم وجود قوانين ثابتة للتعامل مع جميع اللاعبين، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وتعرض ميسي للإيقاف عن المنتخب الأرجنتيني لأربع مباريات، عقب فوز منتخب بلاده على تشيلي بهدف نظيف في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، وذلك بسب إهانة الحكم، ليغيب بعدها عن مباراة الأرجنتين أمام بوليفيا والتي خسرها راقصو التانجو بثنائية نظيفة.

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ورفع الفيفا الإيقاف عن ميسي ليصبح بإمكانه المشاركة في المباريات المتبقية للأرجنتين في تصفيات المونديال، حيث يحتل الفريق المركز الخامس في التصفيات وهو المركز الذي يجبر الأرجنتين على خوض الملحق وعدم التأهل مباشرة إلى روسيا.

وأوضح فيدال أن رفع الإيقاف عن ميسي أمر خطير، حيث ينبغي أن تكون القوانين واحدة على جميع اللاعبين، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه من الجيد للغاية للأرجنتين ولعشاق كرة القدم مشاهدة ميسي، ولكن ليس بتلك الطريقة.