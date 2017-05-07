أخبار عاجلة

الرئيس الألماني ينتقد التصعيد الأخير في العلاقات مع إسرائيل بعد زيارة جابريل -
ضبط كيلو "فودو وهيروين" بحوزة مسجل في الشرابية -
نائب رئيس جامعة الأزهر يقدم التماسا لـ"الطيب" لتعيينه رئيسًا لها -
بالصور- وفد من ممثلي المجلس القومي للمرأة يزور محمية وادي الريان -
جهود أمنية لكشف غموض مقتل مدرس أمام منزله بالأقصر -
ضبط 84 جوال كوارتز بحوزة منقبين عن الذهب بالبحر الأحمر -
بالصور.. ميناء الإسكندرية: حركة الشاحنات لم تتأثر بإغلاق كوبري 27 جزئيًا -
استعدادات محافظة أسوان لملتقى توظيف الشباب غدًا -
الأخبار - dmc تلتقي عدداً من الناخبين الفرنسيين خلال التصويت فى الإنتخابات الفرنسية -
الأخبار - السلطات الفرنسية : نسبة المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية حتى منتصف النهار 28.3% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

موظف يؤدي الامتحانات بدلًا من أخيه في البحيرة

Google+ Print
موظف يؤدي الامتحانات بدلًا من أخيه في البحيرة موظف يؤدي الامتحانات بدلًا من أخيه في البحيرة

مصراوي Masrawy

موظف يؤدي الامتحانات بدلًا من أخيه

البحيرة - أحمد نصرة:

حررت كلية الزراعة بدمنهور، اليوم الأحد، محضرًا ضد موظف بشركة تأمين انتحل صفة أخيه، الطالب بكلية الزراعة لأداء امتحان الفرقة الرابعة بدلًا منه.

كان بلاغ قد ورد لمركز شرطة دمنهور من رئيس لجنة امتحانات كلية الزراعة الفرقة الرابعة "لجنة التعليم المفتوح" بأنه حال متابعته سير الامتحانات بالكلية، ضُبط "وليد .ع.م" 32 عامًا، موظف بشركة للتأمين بالمحمودية، ومقيم في بندر المحمودية، خلال أدائه امتحان مادة تسمم بيئي، بدلاً من شقيقه الطالب "محمد" 33 عاما، متغيب، وانتحاله صفته داخل اللجنة.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وحُرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مختار جمعة يوافق على تعديلات قانون إنشاء «هيئة الأوقاف المصرية»

مختار جمعة يوافق على تعديلات قانون إنشاء «هيئة الأوقاف المصرية»

«الإسكان» ترد على زيارة سما المصري إلى العاصمة الإدارية

«الإسكان» ترد على زيارة سما المصري إلى العاصمة الإدارية

بالأرقام.. تراجع صادرات الجلود المصرية للاتحاد الأوروبي وارتفاع المعادن

بالأرقام.. تراجع صادرات الجلود المصرية للاتحاد الأوروبي وارتفاع المعادن

«من 128 وحتى 500».. أسعار «فيات» المستعملة بمصر

«من 128 وحتى 500».. أسعار «فيات» المستعملة بمصر