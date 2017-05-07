موظف يؤدي الامتحانات بدلًا من أخيه في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

حررت كلية الزراعة بدمنهور، اليوم الأحد، محضرًا ضد موظف بشركة تأمين انتحل صفة أخيه، الطالب بكلية الزراعة لأداء امتحان الفرقة الرابعة بدلًا منه.

كان بلاغ قد ورد لمركز شرطة دمنهور من رئيس لجنة امتحانات كلية الزراعة الفرقة الرابعة "لجنة التعليم المفتوح" بأنه حال متابعته سير الامتحانات بالكلية، ضُبط "وليد .ع.م" 32 عامًا، موظف بشركة مصر للتأمين بالمحمودية، ومقيم في بندر المحمودية، خلال أدائه امتحان مادة تسمم بيئي، بدلاً من شقيقه الطالب "محمد" 33 عاما، متغيب، وانتحاله صفته داخل اللجنة.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وحُرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.