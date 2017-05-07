91 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الابتدائية بسوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، بدء امتحانات الصف السادس الابتدائي، صباح اليوم الأحد، بمدارس المحافظة المختلفة بجميع الإدارات التعليمية.

وقال "عبد المنعم" إن المدارس استعدت لامتحانات الفصل الدراسى الثاني بشكل جيد، والتي يؤديها 91583 طالبًا في حوالي 821 لجانًا، موزعين على 11 إدارة تعليمية، مشيرًا إلى تجهيز غرفة عمليات للامتحانات، لاستقبال أي شكوى خاصة بالعملية الامتحانية.

ولفت "عبد المنعم" إلى التنسيق مع الأمن؛ لتأمين اللجان وتوفير الأمن والأمان للطلاب في أثناء فترة الامتحانات، وإعداد خطوط سير لمتابعة الامتحانات لكل إدارة تعليمية.