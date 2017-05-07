أخبار عاجلة

الرئيس الألماني ينتقد التصعيد الأخير في العلاقات مع إسرائيل بعد زيارة جابريل -
ضبط كيلو "فودو وهيروين" بحوزة مسجل في الشرابية -
نائب رئيس جامعة الأزهر يقدم التماسا لـ"الطيب" لتعيينه رئيسًا لها -
بالصور- وفد من ممثلي المجلس القومي للمرأة يزور محمية وادي الريان -
جهود أمنية لكشف غموض مقتل مدرس أمام منزله بالأقصر -
ضبط 84 جوال كوارتز بحوزة منقبين عن الذهب بالبحر الأحمر -
بالصور.. ميناء الإسكندرية: حركة الشاحنات لم تتأثر بإغلاق كوبري 27 جزئيًا -
استعدادات محافظة أسوان لملتقى توظيف الشباب غدًا -
الأخبار - dmc تلتقي عدداً من الناخبين الفرنسيين خلال التصويت فى الإنتخابات الفرنسية -
الأخبار - السلطات الفرنسية : نسبة المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية حتى منتصف النهار 28.3% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

91 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الابتدائية بسوهاج

Google+ Print
91 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الابتدائية بسوهاج 91 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الابتدائية بسوهاج

مصراوي Masrawy

أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، بدء امتحانات الصف السادس الابتدائي، صباح اليوم الأحد، بمدارس المحافظة المختلفة بجميع الإدارات التعليمية.

وقال "عبد المنعم" إن المدارس استعدت لامتحانات الفصل الدراسى الثاني بشكل جيد، والتي يؤديها 91583 طالبًا في حوالي 821 لجانًا، موزعين على 11 إدارة تعليمية، مشيرًا إلى تجهيز غرفة عمليات للامتحانات، لاستقبال أي شكوى خاصة بالعملية الامتحانية.

ولفت "عبد المنعم" إلى التنسيق مع الأمن؛ لتأمين اللجان وتوفير الأمن والأمان للطلاب في أثناء فترة الامتحانات، وإعداد خطوط سير لمتابعة الامتحانات لكل إدارة تعليمية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط هارب من 70 حكمًا قضائيًا بإجمالي 94 سنة حبس في الساحل

ضبط هارب من 70 حكمًا قضائيًا بإجمالي 94 سنة حبس في الساحل

سائقو النقل العالقون في أسوان يرسلون استغاثة إلى مصراوي

سائقو النقل العالقون في أسوان يرسلون استغاثة إلى مصراوي

بالصور- طبخ ومسابقات مع داليا البحيري في مهرجان "كايرو بايتس"

بالصور- طبخ ومسابقات مع داليا البحيري في مهرجان "كايرو بايتس"

بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يفتتح مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يفتتح مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس