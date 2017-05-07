بتعمل "دايت"؟.. هذا ما يمكن أن تتناوله في عزومات "الأوبن بوفيه"

كتبت- هاجر حاتم:

اتباع "الريجيم" يتطلب التزام حقيقي، ولكن مع كثرة المغريات حولنا قد تفسد النظام الصحي، من بينها عزومات "الأوبن بوفيه" التي تكون ممتلئة بالكثير من الاكلات الغير صحية، لهذا نستعرض لك أفضل الطرق لتستمتع بالطعام دون أن يخرب نظامك الغذائي وفقًا لما ذكره موقع wikihow.

في البداية يجب أن تضع خطة بعقلك عن ماذا تريد أن تتناول "لحوم حمراء- لحوم بيضاء- أسمالك"، حتى لا تشتتك الاختيارات الكثيرة، ومن ثم ستختار الأطباق الجانبية.

الاختيارات الصحية في "الأوبن بوفيه" متعددة، مثل اللحوم المشوية، والسلطات، والخضار المطبوخ، لهذا فالابتعاد عن الأطعمة المقلية، والمقبلات، لن يكون حرمانًا.

املأ طبقك بالسلطة الخضراء، وابتعد عن "الصوص" الذي يتم سكبه عليها، بسبب وجود الكثير من السعرات الحرارية بها.

يجب أن تدرك أن جوعك لن يسده الأكل الكثير، لهذا ضع في عقلك أن تضع بطبقك كمية الطعام التي بالفعل تحتاجها، وليس شرط أن تتناول كل الأطعمة الموجودة.

اتبع نفس الأمر عند تناولك للحلويات، والفاكهة هنا هي الخيار الأفضل، أو الجيلي القليل السكر.