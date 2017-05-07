إحباط بيع 72 ألف لتر بنزين بالسوق السوداء في الخانكة

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة التموين، من ضبط 72 ألف لتر مواد بترولية، قبل بيعهم في السوق السوداء بالخانكة.

كانت معلومات وردت إلى شرطة التموين، مفادها قيام المسؤول عن محطة لتمويل السيارات الكائنة بدائرة مركز شرطة الخانكة، "محافظة القليوبية" بإدارة وتشغيل المحطة بدون ترخيص، وتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية "البنزين 80، السولار"، المدعمة من قبل الدولة لبيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي مُستفيدين من فارق الأسعار بهدف تحقيق أرباحًا طائلة غير مشروعة، مما يُعد إهدارًا للدعم الذي توفره الدولة للمواطنين.

وبمراجعة المستندات الخاصة بالمحطة، تبين عدم وجود الرسم الهندسي الخاص بالمحطة، وبقياس التنكات تبين وجود كمية قدرها 47900 لتر مواد بترولية "سولار"، 24300 لتر مواد بترولية "بنزين 80"، حيث قام المتهم بتجميعها للإتجار فيها ببيعها في السوق السوداء.