جسم غريب يثير الذعر بميدان مصطفى محمود بالمهندسين.. والمفرقعات: "بلاغ سلبي"

كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الأمن بالجيزة، على جسم غريب بميدان مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، بمحافظة الجيزة.

وانتقل خبراء المفرقعات بقيادة العقيد إبراهيم حسين، إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أنه عبارة عن عدستي تصوير "زووم" كل منهما داخل جراب بيج اللون، وسلبية البلاغ.

تم تمشيط المكان بواسطة أجهزة الكشف عن المفرقعات، والكلاب البوليسية المدربة؛ تحسبًا للعثور على أجسام غريبة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة للتحقيق.