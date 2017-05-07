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مفتشو الضرائب في اليونان يرتدون ملابس البحر للكشف عن التهرب الضريبي

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مفتشو الضرائب في اليونان يرتدون ملابس البحر للكشف عن التهرب الضريبي مفتشو الضرائب في اليونان يرتدون ملابس البحر للكشف عن التهرب الضريبي

مصراوي Masrawy

اليونان يرتدون ملابس البحر للكشف عن التهرب الضريبي

أثينا - (د ب أ):

ذكر تقرير اليوم الأحد أن مفتشي الضرائب اليونانيين يعتزمون ارتداء سراويل قصيرة (شورتات) برمودا وملابس البحر، لكي يندمجوا مع السياح ويكشفوا عن التهرب الضريبي في المنشآت السياحية.

ونقل موقع "تو بورتو تيما" الإلكتروني الإخباري اليوناني عن الشرطة قولها إن الحانات والأندية وأندية اليخوت وبيوت الضيافة والفنادق، التي لديها دورة رأس مال ضخمة بشكل خاص ستكون أهداف هذا التحرك.

وذكر التقرير أن المفتشين سيتظاهرن بأنهم سياح وسيزورون المؤسسات للتحقق مما إذا كانت الايصالات يتم إصدارها بشكل صحيح، عندما يطلبون طعاما وشرابا.

ومن المتوقع أيضا أن يراقب المفتشون الموظفين الذين يخالفون القوانين ويتحققون مما إذا كانت الايصالات يتم إصدارها للعمل المربح المتعلق بتأجير أسرة على الشاطئ، والتي طبقا للقانون يتعين إصدار إيصالات بذلك.

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