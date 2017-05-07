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وزير الصحة يزور دمياط لتفقد مستشفى كفر سعد المركزي قبل افتتاحه

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وزير الصحة يزور دمياط لتفقد مستشفى كفر سعد المركزي قبل افتتاحه وزير الصحة يزور دمياط لتفقد مستشفى كفر سعد المركزي قبل افتتاحه

مصراوي Masrawy

أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة

كتب - أحمد جمعة:

توجه الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، إلى محافظة دمياط ، وذلك للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه من المنتظر خلال جولة الوزير أن يقوم بتفقد أعمال التطوير والتشغيل التجريبي لمستشفى كفر سعد المركزي تمهيدا لافتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة، ضمن خطة الوزارة لافتتاح المستشفيات بمحافظات الجمهورية.

وأشار"مجاهد" في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن الوزير حريص على متابعة أعمال الإنشاءات والتطوير بالمستشفيات المزمع افتتاحها خلال الفترة القادمة على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، مؤكدا حرص الوزير على الانتهاء من جميع أعمال الإنشاءات والتطوير في المواعيد المحددة.

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