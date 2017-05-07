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بالفيديو.. عمرو أديب يدافع عن حمدين صباحي ويطالبه بالترشح أمام السيسي.. ” بلاش تخوفوا الناس واتركوهم يترشحوا”

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بالفيديو.. عمرو أديب يدافع عن حمدين صباحي ويطالبه بالترشح أمام السيسي.. ” بلاش تخوفوا الناس واتركوهم يترشحوا” بالفيديو.. عمرو أديب يدافع عن حمدين صباحي ويطالبه بالترشح أمام السيسي.. ” بلاش تخوفوا الناس واتركوهم يترشحوا”

استنكر الإعلامي اللامع عمرو أديب مقدم برنامج ” اون اليوم ” المذاع علي قناة ” أون ” محاولة تخوين أي شخص يريد الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة وإصابته بالخوف حتي يعود في قراره.

وقال أديب ” مش كل ماحد يجي يقول بسم الله الرحمن الرحيم وعايز يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية ضد الرئيس الحالي عبد الفتاح زي حمدين صباحي.. نفضل نقول الخائن الإخواني.. حمدين  شخصية وطنية مش إخواني وكان معانا في 30 يونيو”.

 

وشدد أديب علي ضرورة الترشح أمام السيسي حتي نحقق الديمقراطية مطالبا حمدين صباحي وهشام جنينة، وأحمد شفيق، وأيمن نور، بالترشح، متسائلا كيف لم يعلن أحد حتي الآن بشكل رسمي ترشحه وصفا العام الذي يتبقه علي الانتخابات بأنها يوم واحد غدا.

 

 

المصدر : مصرفايف

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