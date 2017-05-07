أخبار عاجلة

الرئيس الألماني ينتقد التصعيد الأخير في العلاقات مع إسرائيل بعد زيارة جابريل -
ضبط كيلو "فودو وهيروين" بحوزة مسجل في الشرابية -
نائب رئيس جامعة الأزهر يقدم التماسا لـ"الطيب" لتعيينه رئيسًا لها -
بالصور- وفد من ممثلي المجلس القومي للمرأة يزور محمية وادي الريان -
جهود أمنية لكشف غموض مقتل مدرس أمام منزله بالأقصر -
ضبط 84 جوال كوارتز بحوزة منقبين عن الذهب بالبحر الأحمر -
بالصور.. ميناء الإسكندرية: حركة الشاحنات لم تتأثر بإغلاق كوبري 27 جزئيًا -
استعدادات محافظة أسوان لملتقى توظيف الشباب غدًا -
الأخبار - dmc تلتقي عدداً من الناخبين الفرنسيين خلال التصويت فى الإنتخابات الفرنسية -
الأخبار - السلطات الفرنسية : نسبة المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية حتى منتصف النهار 28.3% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. أسعار

أسعار الدواجن والأسماك والخضروات اليوم الأحد 7/5/2017

Google+ Print
أسعار الدواجن والأسماك والخضروات اليوم الأحد 7/5/2017 أسعار الدواجن والأسماك والخضروات اليوم الأحد 7/5/2017

ارتفعت الدواجن واللحوم والأسماك ارتفاعا فريداً من نوعه خلال الأشهر القليلة الماضية، وسوف نقوم بعرض أسعار الخضروات والدجاج والأسماك  واللحوم لليوم الأحد الموافق 7/5/2016 بجميع الأسواق.

أسعار الدجاج اليوم الأحد الموافق 7/5/2017

شهدت أسعار الدواجن ارتفاع كبير خلال الأيام القليلة الماضية حتي وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى ثلاثون جنية ثم بدأ في الانخفاض ليصل بالأمس إلى 22.5 للكيلو الواحد بينما ارتفع اليوم السبت ليصل إلى 23.5 ونص لسعر كيلو الدواجن البيضاء بينما وصلت سعر كيلو الدواجن الأمهات إلى 21 جنية للكيلو والدواجن الساسو إلى 27 جنية للكيلو.

 

أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأحد الموافق 7/5/2017

استقرت أسعار اللحوم الحمراء ما بين 130 جنية إلى 140 جنية في معظم المحافظات بينما وصل سعر كيلو اللحوم المجمدة إلي 80 جنية للكيلو الواحد وسهر كيلو اللحوم السوداني وصل إلي 75 :90 جنية للكيلو الواحد وفي بعض المناطق وصل كيلو اللحم السوداني إلى 100 جنية.

أسعار الخضروات اليوم الأحد الموافق 7/5/2017

تراوحت أسعار الخضروات اليوم وشهدت استقرار بسيط حيث يتراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 7 إلى 9 جنية للكيلو الواحد وسعر كيلو البطاطس من 4.5 إلى 6 جنية للكيلو، وسعر الثوم من 10 إلى 22 جنية للكيلو وكيلو الخيار من 4 إلى 6 جنية للكيلو الواحد.

أسعار الأسماك اليوم الأحد الموافق 7/6/2017

أصبحت أسعار الأسماك متقلبه يوميا، وفي زيادة مستمرة رغم حملات المقاطعة، التي شنتها معظم المحافظات على مقاطعة شراء الاسماك خلال الشهر الماضي، حيث وصل سعر كيلو السمك البطي بمحافظة الإسكندرية إلى 50 جنية والسمك البورى إلى 70 جنية والجمبري إلى 320 جنية، بينما  كام يتراوح أسعار السمك البلطي ما بين 30 :33 جنية للكيلو الواحد بينما وصل سعر كيلو السمك البورى إلى 45 جنية للكيلو الواحد ليصل إلى 50 علي حسب حجم السمك في بعض المحافظات الآخري.

 

المصدر : مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
تعرف على أسعار السلع الرمضانية في السلاسل التجارية الكبرى

تعرف على أسعار السلع الرمضانية في السلاسل التجارية الكبرى

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد

«من 128 وحتى 500».. أسعار «فيات» المستعملة بمصر

«من 128 وحتى 500».. أسعار «فيات» المستعملة بمصر

بالفيديو.. مدير بحوث الثروة سمكية يوضح سبب ارتفاع أسعار الأسماك

بالفيديو.. مدير بحوث الثروة سمكية يوضح سبب ارتفاع أسعار الأسماك