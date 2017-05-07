أسعار الدواجن والأسماك والخضروات اليوم الأحد 7/5/2017

شيماء مصطفى

ارتفعت أسعار الدواجن واللحوم والأسماك ارتفاعا فريداً من نوعه خلال الأشهر القليلة الماضية، وسوف نقوم بعرض أسعار الخضروات والدجاج والأسماك واللحوم لليوم الأحد الموافق 7/5/2016 بجميع الأسواق.

أسعار الدجاج اليوم الأحد الموافق 7/5/2017

شهدت أسعار الدواجن ارتفاع كبير خلال الأيام القليلة الماضية حتي وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى ثلاثون جنية ثم بدأ في الانخفاض ليصل بالأمس إلى 22.5 للكيلو الواحد بينما ارتفع اليوم السبت ليصل إلى 23.5 ونص لسعر كيلو الدواجن البيضاء بينما وصلت سعر كيلو الدواجن الأمهات إلى 21 جنية للكيلو والدواجن الساسو إلى 27 جنية للكيلو.

أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأحد الموافق 7/5/2017

استقرت أسعار اللحوم الحمراء ما بين 130 جنية إلى 140 جنية في معظم المحافظات بينما وصل سعر كيلو اللحوم المجمدة إلي 80 جنية للكيلو الواحد وسهر كيلو اللحوم السوداني وصل إلي 75 :90 جنية للكيلو الواحد وفي بعض المناطق وصل كيلو اللحم السوداني إلى 100 جنية.

أسعار الخضروات اليوم الأحد الموافق 7/5/2017

تراوحت أسعار الخضروات اليوم وشهدت استقرار بسيط حيث يتراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 7 إلى 9 جنية للكيلو الواحد وسعر كيلو البطاطس من 4.5 إلى 6 جنية للكيلو، وسعر الثوم من 10 إلى 22 جنية للكيلو وكيلو الخيار من 4 إلى 6 جنية للكيلو الواحد.

أسعار الأسماك اليوم الأحد الموافق 7/6/2017

أصبحت أسعار الأسماك متقلبه يوميا، وفي زيادة مستمرة رغم حملات المقاطعة، التي شنتها معظم المحافظات على مقاطعة شراء الاسماك خلال الشهر الماضي، حيث وصل سعر كيلو السمك البطي بمحافظة الإسكندرية إلى 50 جنية والسمك البورى إلى 70 جنية والجمبري إلى 320 جنية، بينما كام يتراوح أسعار السمك البلطي ما بين 30 :33 جنية للكيلو الواحد بينما وصل سعر كيلو السمك البورى إلى 45 جنية للكيلو الواحد ليصل إلى 50 علي حسب حجم السمك في بعض المحافظات الآخري.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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