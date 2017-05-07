بيان عاجل من وزارة الصحة بعد مصرع وإصابة 20 شخص بالإسكندرية منذ قليل وتؤكد “تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف المجهزة”

شيماء مصطفى

ما زالت حوادث الطرقات تحصد أرواح عشرات المصريين ليل نهار، وفي حادثة جديدة، قالت وزارة الصحة والسكان منذ قليل قليل في بيان رسمي لها عن طريق المتحدث الرسمي باسمه “الدكتور خالد مجاهد، أنه وقع حادث صباح اليوم أدى إلى مصرع وإصابة 20 شخص.

وأضاف مجاهد في بيان وزارة الصحة أن الحادث نتج عن تصادم مجموعة من السيارات على الطريق الدولى بالدخيلة فى محافظة الإسكندرية، مما أدى إلى مصرع 8 أشخاص وإصابة 123 آخرين، مؤكداً أنه تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف مجهزة إلى مكان الحادث بعد التبليغ بالواقعة بدقيقة واحدة.

وأشار مجاهد إلى أنه تم نقل القتلى والمصابين إلى مستشفيات الحضرة المركزى والعامرية العام والميرى، مؤكداً أن حالات المصابين مستقرة وتنوعت ما بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش، واشتباه مابعد الارتجاج وجروح متفرقة بالرأس، ويتلقون العلاج اللازم الآن.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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