أخبار عاجلة

الرئيس الألماني ينتقد التصعيد الأخير في العلاقات مع إسرائيل بعد زيارة جابريل -
ضبط كيلو "فودو وهيروين" بحوزة مسجل في الشرابية -
نائب رئيس جامعة الأزهر يقدم التماسا لـ"الطيب" لتعيينه رئيسًا لها -
بالصور- وفد من ممثلي المجلس القومي للمرأة يزور محمية وادي الريان -
جهود أمنية لكشف غموض مقتل مدرس أمام منزله بالأقصر -
ضبط 84 جوال كوارتز بحوزة منقبين عن الذهب بالبحر الأحمر -
بالصور.. ميناء الإسكندرية: حركة الشاحنات لم تتأثر بإغلاق كوبري 27 جزئيًا -
استعدادات محافظة أسوان لملتقى توظيف الشباب غدًا -
الأخبار - dmc تلتقي عدداً من الناخبين الفرنسيين خلال التصويت فى الإنتخابات الفرنسية -
الأخبار - السلطات الفرنسية : نسبة المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية حتى منتصف النهار 28.3% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

بيان عاجل من وزارة الصحة بعد مصرع وإصابة 20 شخص بالإسكندرية منذ قليل وتؤكد “تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف المجهزة”

Google+ Print
بيان عاجل من وزارة الصحة بعد مصرع وإصابة 20 شخص بالإسكندرية منذ قليل وتؤكد “تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف المجهزة” بيان عاجل من وزارة الصحة بعد مصرع وإصابة 20 شخص بالإسكندرية منذ قليل وتؤكد “تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف المجهزة”

ما زالت الطرقات تحصد أرواح عشرات المصريين ليل نهار، وفي حادثة جديدة، قالت وزارة الصحة والسكان منذ قليل قليل في بيان رسمي لها عن طريق المتحدث الرسمي باسمه “الدكتور خالد مجاهد، أنه وقع حادث صباح اليوم أدى إلى مصرع وإصابة 20 شخص.

وأضاف مجاهد في بيان وزارة الصحة أن الحادث نتج عن تصادم مجموعة من السيارات على الطريق الدولى بالدخيلة فى محافظة الإسكندرية، مما أدى إلى مصرع 8 أشخاص وإصابة 123 آخرين، مؤكداً أنه تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف مجهزة إلى مكان الحادث بعد التبليغ بالواقعة بدقيقة واحدة.

وأشار مجاهد إلى أنه تم نقل القتلى والمصابين إلى مستشفيات الحضرة المركزى والعامرية العام والميرى، مؤكداً أن حالات المصابين مستقرة وتنوعت ما بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش، واشتباه مابعد الارتجاج وجروح متفرقة بالرأس، ويتلقون العلاج اللازم الآن.

 

المصدر : مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
معتز عبد الفتاح: «فرنسا ليست مهددة من الإرهاب.. حوادثها منفردة»

معتز عبد الفتاح: «فرنسا ليست مهددة من الإرهاب.. حوادثها منفردة»

موسكو: سنناقش عودة العمل بمذكرة منع الحوادث الجوية في سوريا

موسكو: سنناقش عودة العمل بمذكرة منع الحوادث الجوية في سوريا