أخبار عاجلة

الرئيس الألماني ينتقد التصعيد الأخير في العلاقات مع إسرائيل بعد زيارة جابريل -
ضبط كيلو "فودو وهيروين" بحوزة مسجل في الشرابية -
نائب رئيس جامعة الأزهر يقدم التماسا لـ"الطيب" لتعيينه رئيسًا لها -
بالصور- وفد من ممثلي المجلس القومي للمرأة يزور محمية وادي الريان -
جهود أمنية لكشف غموض مقتل مدرس أمام منزله بالأقصر -
ضبط 84 جوال كوارتز بحوزة منقبين عن الذهب بالبحر الأحمر -
بالصور.. ميناء الإسكندرية: حركة الشاحنات لم تتأثر بإغلاق كوبري 27 جزئيًا -
استعدادات محافظة أسوان لملتقى توظيف الشباب غدًا -
الأخبار - dmc تلتقي عدداً من الناخبين الفرنسيين خلال التصويت فى الإنتخابات الفرنسية -
الأخبار - السلطات الفرنسية : نسبة المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية حتى منتصف النهار 28.3% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

هبوط أرضي بشارع كلية الطب وسط الإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

هبوط أرضي بشارع كلية الطب وسط الإسكندرية هبوط أرضي بشارع كلية الطب

الإسكندرية – محمد عامر:

شهد شارع كلية الطب بحي وسط الإسكندرية، اليوم الأحد، هبوطًا أرضيًا مفاجئًا، ما أدى إلى تحويل حركة المرور إلى شارع الإسكندر الأكبر.

تلقى قسم شرطة العطارين بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بوجود هبوط أرضي بشارع كلية الطب، فانتقل مأمور وضباط القسم وضباط من إدارة المرور وقوات من إدارة الحماية المدنية، إلى موقع الهبوط.

وتبين من المعاينة وجود هبوط أرضي بمنتصف الطريق أمام مديرية التضامن الاجتماعي بمساحة 1.5 × 1 متر مربع بعمق 1 متر تقريباً، دون إصابات أو تلفيات في السيارات.

تم إخطار عمليات المحافظة ومرفق مياه الشرب وهيئة الصرف الصحي، ووضع حواجز حديدية حول موقع الهبوط، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

ومن جهته، قال علي مرسي، رئيس حي وسط الإسكندرية، إنه تم استدعاء المختصين بشركة المياه، للكشف على الوصلات، مع استمرار إصلاح الهبوط.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الرئيس الألماني ينتقد التصعيد الأخير في العلاقات مع إسرائيل بعد زيارة جابريل

الرئيس الألماني ينتقد التصعيد الأخير في العلاقات مع إسرائيل بعد زيارة جابريل

ضبط كيلو "فودو وهيروين" بحوزة مسجل في الشرابية

ضبط كيلو "فودو وهيروين" بحوزة مسجل في الشرابية

نائب رئيس جامعة الأزهر يقدم التماسا لـ"الطيب" لتعيينه رئيسًا لها

نائب رئيس جامعة الأزهر يقدم التماسا لـ"الطيب" لتعيينه رئيسًا لها

بالصور- وفد من ممثلي المجلس القومي للمرأة يزور محمية وادي الريان

بالصور- وفد من ممثلي المجلس القومي للمرأة يزور محمية وادي الريان