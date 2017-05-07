هبوط أرضي بشارع كلية الطب وسط الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

شهد شارع كلية الطب بحي وسط الإسكندرية، اليوم الأحد، هبوطًا أرضيًا مفاجئًا، ما أدى إلى تحويل حركة المرور إلى شارع الإسكندر الأكبر.

تلقى قسم شرطة العطارين بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بوجود هبوط أرضي بشارع كلية الطب، فانتقل مأمور وضباط القسم وضباط من إدارة المرور وقوات من إدارة الحماية المدنية، إلى موقع الهبوط.

وتبين من المعاينة وجود هبوط أرضي بمنتصف الطريق أمام مديرية التضامن الاجتماعي بمساحة 1.5 × 1 متر مربع بعمق 1 متر تقريباً، دون إصابات أو تلفيات في السيارات.

تم إخطار عمليات المحافظة ومرفق مياه الشرب وهيئة الصرف الصحي، ووضع حواجز حديدية حول موقع الهبوط، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

ومن جهته، قال علي مرسي، رئيس حي وسط الإسكندرية، إنه تم استدعاء المختصين بشركة المياه، للكشف على الوصلات، مع استمرار إصلاح الهبوط.