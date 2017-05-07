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‏‫شرطة التموين تضبط 1000 لفة ياميش رمضان مجهولة المصدر بالموسكي

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‏‫شرطة التموين تضبط 1000 لفة ياميش رمضان مجهولة المصدر بالموسكي ‏‫شرطة التموين تضبط 1000 لفة ياميش رمضان مجهولة المصدر بالموسكي

مصراوي Masrawy

ضبط 1000 لفة ياميش رمضان

كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بشرطة ، اليوم الأحد، 1000 لفة ياميش رمضان مجهولة المصدر داخل محل في الموسكي.

بدأت الواقعة بورود معلومات سرية للإدارة، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام مالك محل لتجارة السلع الغذائية الكائن بدائرة قسم شرطة الموسكي، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية "ياميش رمضان" ذات منشأ أجنبي "سوريا، إيران، تركيا" الخالية من أية مستندات تفيد مشروعية حيازتها أومصدرها "مجهولة المصدر" لطرحها للجمهور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المُعظم، مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وقامت اليوم الأحد، مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المحل المُتحرى عنه وتم ضبط 1000 لفة ياميش رمضان "قمر الدين" مُدون عليها "تمارا الذهبية، والطحان، وملك"، 130 كجم ياميش رمضان "زبيب" مدون عليها "آزارتاك" بدون مستندات "مجهولة المصدر".

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