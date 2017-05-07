بالصور- أجمل قائدة طائرة في العالم

كتبت- ميرا ماهر

ماريا فاغرستروم، قائدة الطائرة السويدية تبلغ من العمر 25 عاماً فقط، والتي لفتت أنظار العالم إليها على موقع "إنستجرام".

وصفتها وسائل الإعلام العالمية بـ"أجمل قائدة طائرة في العالم"، ولكن هذا لم يكن الدافع الرئيسي للاهتمام بها.

وأشارت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إلى أن سر لفت الأنظار إلى فاغرستروم، أنها جمعت "المستحيلات الثلاث"، وهو الجمع ما بين نمط حياة براق، والسفر لأكثر الأماكن إثارة وتشويق في العالم، وممارسة اليوغا في أكثر الأماكن الطبيعية الخلابة، هذا بالإضافة إلى جمالها.

وتخطى عدد المعجبين بصفحتها على إنستجرام نحو 240 ألف متابع.

وأوضحت قائدة الطائرة الحسناء أن والدها كان مصدر إلهامها، خاصة وأنه كان طيارا على طائرة "إيرباص 320" منذ أكثر من 20 عاما.