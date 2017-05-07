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سوء معاملة الحامل أثناء الحمل يعرضها للوفاة

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سوء معاملة الحامل أثناء الحمل يعرضها للوفاة سوء معاملة الحامل أثناء الحمل يعرضها للوفاة

مصراوي Masrawy

سوء معاملة الحامل أثناء الحمل يعرضها للوفاة

نيويورك- (أ ش أ):

أثبتت دراسة طبية حديثة أن النساء اللواتي يتعرضن للإساءة من قبل شركائهن خلال فترة الحمل عرضة مرتين للموت من الصدمة المرتبطة بالاعتداء مقارنة بالصدمات المرتبطة بحادث.

وأشارت النتائج إلى أن الفحص الواسع النطاق للعنف و الصدمات النفسية أثناء الحمل قد يتيح فرصة للتعرف على النساء المعرضات لخطر الوفاة أثناء الحمل.

ووفقا للباحثين من جامعة بنسلفانيا، فإن الصدمة الناجمة عن الاعتداءات أو الحوادث تتسبب في تعقيد واحدة من كل 12 حالة حمل، وهي السبب الرئيسي غير التوليد للوفاة بين النساء الحوامل.

ومن المقرر أن تقدم النتائج إلى المؤتمر الأمريكي الاجتماعي العلمي السنوي في سان دييجو مطلع الشهر القادم.

وقال الباحث الرئيسي نيها ديشباند أن سوء المعاملة ليس مرتبطا بمضاعفات على الطفل فحسب بل على الأم أيضا، كما أوضح الباحثون أنه على الرغم من خطورة القضية، لا يعرف إلا القليل عن الكيفية التي تؤثر بها الصدمة بالفعل على النساء الحوامل نظرا لاستبعاد أسباب الحوادث العرضية و الحوادث العرضية في العديد من استعراضات وفيات الأمومة.​

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مصراوي Masrawy

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