بالصور.. للرجل.. "القميص" الأزرق هو عنوانك لهذا الصيف

كتبت- هاجر حاتم:

لطالما كانت موضة "القميص" الأزرق دارجة عند الرجال، وبكل درجاته، فهو اللون المفضل لدى الكثيرين منهم، خاصًة في فصل الصيف، كما أنه احتل مرتبة كبيرة لعارضو الأزياء هذا العام، لهذا نستعرض لك أكثر من شكل ودرجة لون للتيشرت الازرق، وتنسيقها مع الملابس الأخرى، لتختار ما يناسبك.