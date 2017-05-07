أخبار عاجلة

الرئيس الألماني ينتقد التصعيد الأخير في العلاقات مع إسرائيل بعد زيارة جابريل -
ضبط كيلو "فودو وهيروين" بحوزة مسجل في الشرابية -
نائب رئيس جامعة الأزهر يقدم التماسا لـ"الطيب" لتعيينه رئيسًا لها -
بالصور- وفد من ممثلي المجلس القومي للمرأة يزور محمية وادي الريان -
جهود أمنية لكشف غموض مقتل مدرس أمام منزله بالأقصر -
ضبط 84 جوال كوارتز بحوزة منقبين عن الذهب بالبحر الأحمر -
بالصور.. ميناء الإسكندرية: حركة الشاحنات لم تتأثر بإغلاق كوبري 27 جزئيًا -
استعدادات محافظة أسوان لملتقى توظيف الشباب غدًا -
الأخبار - dmc تلتقي عدداً من الناخبين الفرنسيين خلال التصويت فى الإنتخابات الفرنسية -
الأخبار - السلطات الفرنسية : نسبة المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية حتى منتصف النهار 28.3% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ الإسكندرية يحيل موظفًا بالتضامن الاجتماعي للنيابة

Google+ Print
محافظ الإسكندرية يحيل موظفًا بالتضامن الاجتماعي للنيابة محافظ الإسكندرية يحيل موظفًا بالتضامن الاجتماعي للنيابة

مصراوي Masrawy

محمد سلطان محافظ الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

قرر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، إحالة موظف بإدارة المنتزه الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي إلى النيابة للتحقيق معه، لتقصيره في مهام عمله، وتجاوز الجزاءات الموقعة عليه خلال ٢٠١٦.

وتبين من التحقيقات أن الموظف "أ. إ. ز"، سبق إحالته إلى النيابة الإدارية في العديد من التحقيقات بمعرفة الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمحافظة.

وأكد المحافظ معاقبة كل مقصر في أداء مهام عمله تطبيقا للقانون، وفرض هيبة الدولة، ومحاربة الفساد، مشيرًا إلى أنه لا تهاون في حق المواطنين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط هارب من 70 حكمًا قضائيًا بإجمالي 94 سنة حبس في الساحل

ضبط هارب من 70 حكمًا قضائيًا بإجمالي 94 سنة حبس في الساحل

سائقو النقل العالقون في أسوان يرسلون استغاثة إلى مصراوي

سائقو النقل العالقون في أسوان يرسلون استغاثة إلى مصراوي

بالصور- طبخ ومسابقات مع داليا البحيري في مهرجان "كايرو بايتس"

بالصور- طبخ ومسابقات مع داليا البحيري في مهرجان "كايرو بايتس"

بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يفتتح مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يفتتح مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس