محافظ الإسكندرية يحيل موظفًا بالتضامن الاجتماعي للنيابة

الإسكندرية - محمد عامر:

قرر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، إحالة موظف بإدارة المنتزه الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي إلى النيابة للتحقيق معه، لتقصيره في مهام عمله، وتجاوز الجزاءات الموقعة عليه خلال ٢٠١٦.

وتبين من التحقيقات أن الموظف "أ. إ. ز"، سبق إحالته إلى النيابة الإدارية في العديد من التحقيقات بمعرفة الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمحافظة.

وأكد المحافظ معاقبة كل مقصر في أداء مهام عمله تطبيقا للقانون، وفرض هيبة الدولة، ومحاربة الفساد، مشيرًا إلى أنه لا تهاون في حق المواطنين.