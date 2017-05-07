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بالصور.. إحباط تهريب طائرات تجسس وأجهزة تقوية إشارة لاسلكية بميناء شرق بورسعيد

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مصراوي Masrawy

إحباط تهريب طائرات تجسس وأجهزة تقوية إشارة (1)إحباط تهريب طائرات تجسس وأجهزة تقوية إشارة (1)

إحباط تهريب طائرات تجسس وأجهزة تقوية إشارة (2)إحباط تهريب طائرات تجسس وأجهزة تقوية إشارة (2)

إحباط تهريب طائرات تجسس وأجهزة تقوية إشارة (3)إحباط تهريب طائرات تجسس وأجهزة تقوية إشارة (3)

إحباط تهريب طائرات تجسس وأجهزة تقوية إشارة (4)إحباط تهريب طائرات تجسس وأجهزة تقوية إشارة (4)

إحباط تهريب طائرات تجسس وأجهزة تقوية إشارة (5)إحباط تهريب طائرات تجسس وأجهزة تقوية إشارة (5)

إحباط تهريب طائرات تجسس وأجهزة تقوية إشارة (6)إحباط تهريب طائرات تجسس وأجهزة تقوية إشارة (6)

إحباط تهريب طائرات تجسس وأجهزة تقوية إشارة (7)إحباط تهريب طائرات تجسس وأجهزة تقوية إشارة (7)

إحباط تهريب طائرات تجسس وأجهزة تقوية إشارة (8)إحباط تهريب طائرات تجسس وأجهزة تقوية إشارة (8)

إحباط تهريب طائرات تجسس وأجهزة تقوية إشارة (9)إحباط تهريب طائرات تجسس وأجهزة تقوية إشارة (9)

بورسعيد – طارق الرفاعي:

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بميناء شرق بورسعيد، اليوم الأحد، محاولة تهريب أجزاء طائرات تجسس، وكاميرات مراقبة، وأجهزة تقوية إشارة لاسلكية مفككة.

جاء ذلك بعد ورود معلومات للإداراة العامة لمكافحة التهريب بالمنطقة الشرقية، بوجود أصناف مخالفة ومحظور استيرادها داخل الحاوية رقم DRYU 2380983 القادمة من الصين بنظام الترانزيت المباشر، إلى ميناء غرب بورسعيد، ومشمولها "ليدات" ومواتير و"آيسيهات".

وتبين من تفتيش الحاوية بمعرفة لجنة جمركية، وجود 78 كرتونة بها كمية كبيرة من أجزاء طائرات التنصت، و22 كاميرا مراقبة صغيرة الحجم، وحوامل للكاميرا وعجلات وأجهزة تقوية إشارة لاسلكية مفككة، وأجزاء ومكونات أجهزة إلكترونية ووحدات توجيه لاسلكي وأجهزة GPS، وبوردات ومراوح وعجل ومواتير كهربائية بحامل ريشة مروحة، و22 وحوامل للكاميرا وعجلات و5 شاشات بالبوردات للتحكم، وحساسات وشرائط حرارية لاصقة وبطاريات، وهذه الأصناف غير مقر عنها بالمستندات، ويشتبه في استخدامها في أغراض تضر بالأمن القومي.

جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد التحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

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