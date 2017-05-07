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استئناف محاكمة 190 شخصاً في قضية "المغارة" بسوهاج

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استئناف محاكمة 190 شخصاً في قضية "المغارة" بسوهاج استئناف محاكمة 190 شخصاً في قضية "المغارة" بسوهاج

مصراوي Masrawy

استئناف محاكمة 190 شخصاً

سوهاج - عمار عبد الواحد:

تستأنف محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، اليوم الأحد، محاكمة 190 شخصاً بينهم 141 هاربا، لتكوينهم خلية إرهابية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية المغارة".

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد ألقت القبض على 49 شخصا، يونيو 2015، أثناء تواجدهم في مغارة جبلية بمركز جهينة، وبحوزتهم جرينوف وطبنجة هكلر و2057 طلقة متنوعة، و4 سيارات و3 دراجات بخارية.

وأظهرت التحريات ارتكابهم عددا من الجرائم، منها إشعال النيران في سيارات الشرطة ومحاولة اقتحام مراكز الشرطة، وإعاقة العمل في المؤسسات الحكومية.

ووجهت النيابة للمتهمين خلال التحقيقات تهم الاعتداء على منشآت عامة، ومحاولة تعطيل الموظفين الرسميين أثناء عملهم.

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مصراوي Masrawy

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