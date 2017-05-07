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استعدادا لحلول رمضان.. شرطة التموين تشن حملات تفتيشية على محال الياميش

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استعدادا لحلول رمضان.. شرطة التموين تشن حملات تفتيشية على محال الياميش استعدادا لحلول رمضان.. شرطة التموين تشن حملات تفتيشية على محال الياميش

مصراوي Masrawy

حملات تفتيشية على محال الياميش

كتب - علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمباحث والتجارة الداخلية، برئاسة اللواء ياسر صابر، مدير الإدارة، حملة مُكبرة على محلات الياميش بمناطق "الموسكي، والساحل، وشبرا الخيمة"، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المُعظم، لضبط السلع الفاسدة والغير صالحة ومجهولة المصدر.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 6 قضايا بمضبوطات 5510 لفة ياميش "قمر الدين، تين مجفف"، و 2355 عبوة ياميش، و 985 كجم.

تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حده، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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استعدادا لحلول رمضان.. شرطة التموين تشن حملات تفتيشية على محال الياميش

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