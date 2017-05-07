سفارة فلسطين بالقاهرة: تمديد العمل بمعبر رفح البري حتى الثلاثاء المقبل

معبر رفح البري
القاهرة – (مصراوي):
أفادت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، أن السلطات المصرية أبلغتها بتمديد فتح معبر رفح البري وذلك حتى يوم الثلاثاء؛ تيسيرا على أبناء الشعب الفلسطيني من سكان قطاع غزة .
وبحسب بيان صادر عن سفارة فلسطين تلقى مصراوي نسخة منه، الأحد، قدمت السفارة خالص شكرها إلى مصر قيادة وشعبا لحرصهم على تخفيف المعاناة من على أبناء شعبنا الفلسطيني .
وفتحت مصر معبر رفح البري بدءً من السبت حتى الاثنين في اتجاه واحد للعالقين والفلسطينيين القادمين من الخارج مرورا بمصر إلى قطاع غزة.
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