سفارة فلسطين بالقاهرة: تمديد العمل بمعبر رفح البري حتى الثلاثاء المقبل

القاهرة – (مصراوي):

أفادت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، أن السلطات المصرية أبلغتها بتمديد فتح معبر رفح البري وذلك حتى يوم الثلاثاء؛ تيسيرا على أبناء الشعب الفلسطيني من سكان قطاع غزة .

وبحسب بيان صادر عن سفارة فلسطين تلقى مصراوي نسخة منه، الأحد، قدمت السفارة خالص شكرها إلى مصر قيادة وشعبا لحرصهم على تخفيف المعاناة من على أبناء شعبنا الفلسطيني .

وفتحت مصر معبر رفح البري بدءً من السبت حتى الاثنين في اتجاه واحد للعالقين والفلسطينيين القادمين من الخارج مرورا بمصر إلى قطاع غزة.