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هبوط اضطراري لطائرة تونسية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكب

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هبوط اضطراري لطائرة تونسية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكب هبوط اضطراري لطائرة تونسية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكب

مصراوي Masrawy

مطار القاهرة الدولي

كتب - طه عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الاحد، هبوطا اضطراريا لطائرة تابعة للخطوط التونسية قادمة من جدة في طريقها الي جربا التونسية، لإنقاذ حياة راكب تونسي الجنسية ، تعرض لوعكة صحية اثناء الرحلة وتم الغاء سفره .

صرحت مصادر طبية بالمطار انه أثناء عبور الطائرة التونسية الأجواء المصرية ، قادمة من جدة فى طريقها إلى جربا التونسية ، فوجئ قائدها بطاقم الضيافة يبلغه بسوء حالة الراكب التونسي محمد الناصر مفتاح "59 عاما" .

قام قائد الرحلة بإبلاغ برج المراقبة للسماح له بالهبوط ، وتم السماح له بالهبوط بموقع 21 بالمهبط ، واستدعاء سيارة إسعاف وطاقم طبي، وصعد الطبيب للطائرة تحت إشراف الدكتور مدحت قنديل مدير الحجر الصحي، وتم عمل الإسعافات الأولية له، ونقله بسيارة الاسعاف تحت إشراف محمود غنيم مشرف الإسعاف الي أحد المستشفيات القريبة من المطار لاستكمال علاجه.

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