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وزير التعليم العالي من بني سويف: «ميزانية المستشفيات الجامعية بعافية»

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وزير التعليم العالي من بني سويف: «ميزانية المستشفيات الجامعية بعافية» وزير التعليم العالي من بني سويف: «ميزانية المستشفيات الجامعية بعافية»

التحرير

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، إن هناك أزمة في ، تتمثل في عدد أسرة العناية المركزة، وسيتم افتتاح 87 غرفة عناية مركزة جديدة دخل مستشفى بني سويف الجامعي.

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وأضاف «عبد الغفار» خلال المؤتمر الصحفي المقام بديوان عام محافظة بني سويف، أن ميزانية المستشفيات الجامعية بـ«عافية»، وتبلغ الميزانية 6 مليار جنيه ونستقبل 16 مليون و800 ألف مواطن سنويًا، بالمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، ويتم استقبال 4 ونصف مليون مواطن دخل الطوارئ، وتقديم 60% من الخدمة العلاجية للمواطنين.

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