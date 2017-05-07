وزير التعليم العالي من بني سويف: «ميزانية المستشفيات الجامعية بعافية»

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، إن هناك أزمة في مصر، تتمثل في عدد أسرة العناية المركزة، وسيتم افتتاح 87 غرفة عناية مركزة جديدة دخل مستشفى بني سويف الجامعي.

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وأضاف «عبد الغفار» خلال المؤتمر الصحفي المقام بديوان عام محافظة بني سويف، أن ميزانية المستشفيات الجامعية بـ«عافية»، وتبلغ الميزانية 6 مليار جنيه ونستقبل 16 مليون و800 ألف مواطن سنويًا، بالمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، ويتم استقبال 4 ونصف مليون مواطن دخل الطوارئ، وتقديم 60% من الخدمة العلاجية للمواطنين.