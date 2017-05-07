العميد الحسيني: أتلقى رعاية جيدة بمستشفى الشرطة بالإسكندرية

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أكد العميد شريف الحسيني، الضابط بمديرية أمن الإسكندرية، المصاب فى تفجير الكنيسة المرقسية الشهر الماضى، أنه يتلقى رعاية طبية جيدة داخل مستشفى الشرطة.

جاء ذلك عقب ما تردد عن معاناته الصحية واحتياجه للسفر خارج البلاد، ومناشدة الرئيس السيسى لسفره وعلاجه على نفقة الدولة، مشيراً إلى أنه يحظى بعناية جيدة.

وأوضح خلال تدوينة له على صفحته الشخصية على فيس بوك "أتلقى العلاج السليم المناسب لحالتي بمستشفى الشرطة على يد استشاريين وأطباء المستشفى، أتلقاه بكل الرضا والحمد و الشكر لله على ما أنا فيه".