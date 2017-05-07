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الهبوط الأرضي يضرب منطقتين بالإسكندرية

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الهبوط الأرضي يضرب منطقتين بالإسكندرية الهبوط الأرضي يضرب منطقتين بالإسكندرية

التحرير

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ضرب الهبوط الأرضى، منطقتي مينا البصل وشارع كلية الطب بدائرة قسم شرطة العطارين بغرب ووسط الإسكندرية، ترتب على إثره تحويل الحركة المرورية.

تبلغ قسم شرطة مينا البصل، بحدوث هبوط بأرضية مطلع كوبري القباري من شارع البيهقي، وانتقل مأمور وضباط القسم وضباط من إدارة المرور إلى موقع البلاغ.

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بالفحص تبين حدوث هبوط بأرضية مطلع الكوبري المشار إليه، دون حدوث إصابات أو تأثير على حركة السير أعلى الكوبري.

وفى دائرة قسم شرطة العطارين، تبلغ من إدارة شرطة النجدة بوجود هبوط أرضي بشارع كلية الطب، ترتب على إثره تحويل الحركة المرورية.

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التحرير

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