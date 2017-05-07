موراتا: توقعت المشاركة بشكل أكبر مع ريال مدريد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أشار المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، إلى توقعه خوض الكثير من المباريات عند عودته من جديد إلى ريال مدريد الصيف الماضي، مثيرًا الشكوك حول مستقبله مع الفريق الأبيض، حسبما أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأوضح موراتا، أنه وعلى الرغم من خوضه القليل من الدقائق مع الريال، إلا أنه جاهز في الوقت الذي سيحتاج فيه زيدان إلى خدماته، مشيرًا في الوقت ذاته إلى رغبته في لعب جميع الدقائق حاله كحال باقي اللاعبين، حيث يرغب في الظهور بشكل جيد وتسجيل الأهداف.

وأضاف موراتا أنه لا يفكر في أرقامه الشخصية بل يرغب في التتويج بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن نهاية الموسم صعبة للغاية على ريال مدريد، إلا أن الفريق ككل يدرك جيدا قدرته على تحقيق الانتصار في جميع المباريات المتبقية والتتويج باللقبين.

شاهد أيضا

وتمكن اللاعب الإسباني من تسجيل 19 هدفا هذا الموسم مع ريال مدريد في جميع المسابقات 14 منهم في الدوري الإسباني و3 في دوري أبطال أوروبا و2 في كأس ملك إسبانيا، وعلى الجانب الآخر سجل مهاجم الفريق الأساسي كريم بنزيما 17 هدفًا في جميع المسابقات من بينهم 9 في الدوري الإسباني و5 في دوري الأبطال وهدف في كأس الماك و2 في كأس العالم للأندية.

وخاض بنزيما 2,892 دقيقة مع الريال هذا الموسم مقابل 1,710 دقيقة فقط لموراتا، أي أن المهاجم الفرنسي خاض 11 مباراة أكثر من نظيره الإسباني ومع ذلك يتفوق موراتا عليه بشكل واضح، وعن ذلك الأمر قال المهاجم الإسباني أن المقارانات تعقد من الجماهير فقط ولا يهتم ما إذا سجل أهداف أكثر أو أقل من أي زميل أخر، مشيرا إلى أنه يرغب فقط في تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق.