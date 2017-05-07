«ذا صن»: مورينيو يخطط لخطف أجويرو

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كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن رغبة جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، من صفوف الغريم مانشستر سيتي، وذلك لتعويض الغياب الطويل المنتظر لمهاجم الفريق الأول زلاتان إبراهيموفيتش.

وبدأ المهاجم السويدي مرحلة التعافي التي لن تنتهي قبل شهر يناير المقبل، ليبدأ مورينيو التفكير في ضم أجويرو البالغ من العمر 28 عامًا، والذي بات الخيار الثاني في هجوم مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا، الذي يفضل الاعتماد على المهاجم البرازيلي جابريل خيسوس.

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ونجح أجويرو منذ انضمامه لصفوف مانشستر سيتي في عام 2011 من تسجيل 120 هدفًا في الدوري الإنجليزي في 178 مباراة، وسيحتاج اليونايتد لدفع ما لا يقل عن 55 مليون جنيه إسترليني للظفر بخدماته، ورد الضربة للسيتي عندما تعاقد مع كارلوس تيفير في عام 2009 في صفقة مثيرة للجدل.