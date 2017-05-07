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إعادة فتح نفق الأزهر مرة أخرى بعد انقلاب سيارة بداخله

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إعادة فتح نفق الأزهر مرة أخرى بعد انقلاب سيارة بداخله إعادة فتح نفق الأزهر مرة أخرى بعد انقلاب سيارة بداخله

مصراوي Masrawy

فتح نفق الأزهر

كتب - فتحي عمر:

أعادت الإدارة العامة لمرور القاهرة، فتح نفق الأزهر مرة أخرى بعدما تم رفع حُطام حادث انقلاب سيارة ملاكي بداخل النفق، وتم سحب الكثافات المرورية التي ظهرت بالطريق أمام المتجه من ميدان الأوبرا حتى صلاح سالم وسط انتشار للخدمات المرورية بالمكان.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة بنفق الأزهر بانقلاب سيارة ملاكي، وعلى الفور أمر اللواء علاء متولي، مدير المرور، بانتقال رجال المرور، إلى مكان الحادث وبصحبتهم ونش لرفع حطام الحادث.

وتسبب الحادث في ظهور كثافات مرورية بمحور صلاح سالم في الاتجاهين، بينما يقوم رجال المرور بسحب الكثافات المرورية.

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مصراوي Masrawy

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