الصحة: وفاة 8 مواطنين وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم بالطريق الدولي بالإسكندرية

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم الأحد عن وفاة 8 مواطنين وإصابة 12 آخرين في حادث تصادم عدة سيارات بالطريق الدولي بالدخيلة بمحافظة الإسكندرية.

وقال الدكتور أحمد الانصاري رئيس هيئة الإسعاف إنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب6 سيارات إسعاف مجهزة كانت فى موقع الحادث خلال دقيقة، فور إبلاغ الهيئة بالحادث.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أنه تم نقل المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفيات الحضرة المركزي والعامرية العام والميري، لافتا إلى أن الإصابات تراوحت مابين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش واشتباه مابعد الارتجاج وجروح متفرقة بالرأس، مؤكدا على توافر الأدوية وأكياس الدم بالمستشفيات ، وأن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وحالتهم الصحية مستقرة.