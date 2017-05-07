أخبار عاجلة

الرئيس الألماني ينتقد التصعيد الأخير في العلاقات مع إسرائيل بعد زيارة جابريل -
ضبط كيلو "فودو وهيروين" بحوزة مسجل في الشرابية -
نائب رئيس جامعة الأزهر يقدم التماسا لـ"الطيب" لتعيينه رئيسًا لها -
بالصور- وفد من ممثلي المجلس القومي للمرأة يزور محمية وادي الريان -
جهود أمنية لكشف غموض مقتل مدرس أمام منزله بالأقصر -
ضبط 84 جوال كوارتز بحوزة منقبين عن الذهب بالبحر الأحمر -
بالصور.. ميناء الإسكندرية: حركة الشاحنات لم تتأثر بإغلاق كوبري 27 جزئيًا -
استعدادات محافظة أسوان لملتقى توظيف الشباب غدًا -
الأخبار - dmc تلتقي عدداً من الناخبين الفرنسيين خلال التصويت فى الإنتخابات الفرنسية -
الأخبار - السلطات الفرنسية : نسبة المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية حتى منتصف النهار 28.3% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

قانون فرنسي يحظر توظيف عارضات الأزياء النحيفات يدخل حيز التنفيذ

Google+ Print
قانون فرنسي يحظر توظيف عارضات الأزياء النحيفات يدخل حيز التنفيذ قانون فرنسي يحظر توظيف عارضات الأزياء النحيفات يدخل حيز التنفيذ

مصراوي Masrawy

قانون فرنسي يحظر توظيف عارضات الأزياء النحيفات يد

باريس- (أ ش أ):

دخل قانون فرنسي جديد اليوم السبت، حيز التنفيذ يحظر توظيف عارضات الأزياء اللاتي يعانين من نحافة غير صحية. 

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه بموجب القانون الجديد يتعين على أي عارضة أزياء تعمل في فرنسا تقديم شهادة صحية تؤكد أنها تتمتع بالقوام الذي يتوافق مع إرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفة أن أصحاب وكالات الأزياء الذين يخرقون القانون سيواجهون عقوبة الغرامة التي تصل إلى 75 ألف يورو والحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وكانت وزارة الصحة الفرنسية قد أعلنت أن الهدف من القانون محاربة اضطرابات الأكل ومثل الجمال التي لا يمكن الوصول إليها.

يذكر أن فرنسا ليست الدولة الأولى التي تطبق هذا التشريع الخاص بعارضات الأزياء شديدي النحافة فى إيطاليا وأسبانيا ودول أخرى لديها تشريعات مماثلة.. ويعاني ما بين 30 إلى 40 ألف شخص من مرض فقدان الشهية في فرنسا، 90 بالمئة منهم سيدات.​

#الكلمات المتعلقة

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط هارب من 70 حكمًا قضائيًا بإجمالي 94 سنة حبس في الساحل

ضبط هارب من 70 حكمًا قضائيًا بإجمالي 94 سنة حبس في الساحل

سائقو النقل العالقون في أسوان يرسلون استغاثة إلى مصراوي

سائقو النقل العالقون في أسوان يرسلون استغاثة إلى مصراوي

بالصور- طبخ ومسابقات مع داليا البحيري في مهرجان "كايرو بايتس"

بالصور- طبخ ومسابقات مع داليا البحيري في مهرجان "كايرو بايتس"

بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يفتتح مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يفتتح مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس