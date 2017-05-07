قانون فرنسي يحظر توظيف عارضات الأزياء النحيفات يدخل حيز التنفيذ

باريس- (أ ش أ):

دخل قانون فرنسي جديد اليوم السبت، حيز التنفيذ يحظر توظيف عارضات الأزياء اللاتي يعانين من نحافة غير صحية.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه بموجب القانون الجديد يتعين على أي عارضة أزياء تعمل في فرنسا تقديم شهادة صحية تؤكد أنها تتمتع بالقوام الذي يتوافق مع إرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفة أن أصحاب وكالات الأزياء الذين يخرقون القانون سيواجهون عقوبة الغرامة التي تصل إلى 75 ألف يورو والحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وكانت وزارة الصحة الفرنسية قد أعلنت أن الهدف من القانون محاربة اضطرابات الأكل ومثل الجمال التي لا يمكن الوصول إليها.

يذكر أن فرنسا ليست الدولة الأولى التي تطبق هذا التشريع الخاص بعارضات الأزياء شديدي النحافة فى إيطاليا وأسبانيا ودول أخرى لديها تشريعات مماثلة.. ويعاني ما بين 30 إلى 40 ألف شخص من مرض فقدان الشهية في فرنسا، 90 بالمئة منهم سيدات.​