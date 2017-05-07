الجار الله عن زيارة السيسي للكويت: "مُقدّرة ومُثمنة"

مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

علّق رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية أحمد الجار الله على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت اليوم الأحد.

وقال الجار الله في تغريدة كتبها على حسابه على تويتر: "زيارة السيسي للكويت ولدول مجلس التعاون مُقدرة ومثمنة."

وتابع: "مصر بلد مهم للأمن القومي الخليجي من 1936 ومصر ملاذنا عند الخطوب. ترحيبنا بالسيسي ترحيب لمصر."

يتوجه الرئيس السيسي، اليوم الأحد، إلى الكويت في زيارة رسمية لمدة يومين، للتباحث مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين البلدين، بالإضافة إلى مواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان لها أمس السبت، أن زيارة السيسي إلى الكويت تأتي في إطار علاقات الأخوة المتميزة التي تجمع بين البلدين، بما يساهم في دفع أفق التعاون بينهما في مختلف المجالات، وتأكيدًا على حرص الجانبين على استمرار التنسيق المشترك بشأن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية بهدف تعزيز وحماية الأمن القومي العربي.

ومن المُقرر أن يتوجه السيسي عقب انتهاء زيارته للكويت إلى مملكة البحرين الشقيقة، حيث من المقرر أن يعقد جلسة مباحثات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك في إطار التشاور المستمر بين البلدين بشأن تطوير العلاقات الثنائية المتميزة على كافة الأصعدة، فضلاً عن مناقشة سبل تعزيز وحدة الصف بين الدول العربية بما يساهم في تعزيز قدرتها على حماية مصالحها المشتركة ويلبى طموحات وآمال شعوبها.