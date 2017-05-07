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أولاند يُدلي بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية

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أولاند يُدلي بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية أولاند يُدلي بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية

مصراوي Masrawy

فرانسوا أولاند

القاهرة- (مصراوي): 

أدلى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. 

وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن دعمه للمرشح الوسطي إيمانويل ماكرون، ووذكر أنه سيمنحه صوته لأنه أفضل خيار لتوحيد الشعب الفرنسي. 

وسبق وحذر من وجود اليمين المتطرف في الجولة الثانية، مشيرا إلى أن منافسة مارين لوبن على الرئاسة يمثل خطرًا على البلاد.

وأكد أولاند أن ما يهم هو فرنسا ووحدتها ومكانتها في أوروبا وفي العالم.

وكان الناخبون الفرنسيون قد توجهوا إلى صناديق الاقتراع، اليوم، الأحد للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات الرئاسية.

يُشار، إلى أن أحدث استطلاعات رأي أكدت تفوق ماكرون على لوبان بـفارق يتراوح بين 26% و23%.

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