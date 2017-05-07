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مصر تنتظر قرعة ساخنة في تصفيات كأس العالم للسلة

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مصر تنتظر قرعة ساخنة في تصفيات كأس العالم للسلة مصر تنتظر قرعة ساخنة في تصفيات كأس العالم للسلة

التحرير

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يجري اليوم الأحد، الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا» قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2019 بمدينة جوانزو بالصين، وستقام التصفيات بأنجولا من 19 إلي 30 أغسطس القادم.

و يشارك بالتصفيات 16 منتخبًا، وسيتم تقسيمهم إلى أربع مجموعات وهم: نيجيريا، تونس، الكاميرون، مالي، أنجولا، السنغال، كوت ديفوار، ، المغرب، موزمبيق، جنوب أفريقيا، أوغندا، الكونغو، توباكو، رواندا،  غينيا.

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ومن المقرر أن يكون المصرى في مواجهة إما أنجولا أو السنغال بالدور الأول في مجموعة مكونة من 4 منتخبات و يتأهل منها 3 فرق للدور الثاني، وللمرة الأولي مرة ستكون التصفيات بنظام الذهاب و الإياب.

وتعد أنجولا هي صاحبة الرقم القياسي في التأهل عبر التصفيات الأفريقية، حيث حصلت علي 11 لقبًا من 28، بينما تأتي مصر بعدها بالتساوي مع السنغال برصيد خمسة ألقاب.

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التحرير

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