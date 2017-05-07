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وصول وسفر 4399 راكبًا ومعتمرًا بموانئ البحر الأحمر.. وتداول 516 شاحنة

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وصول وسفر 4399 راكبًا ومعتمرًا بموانئ البحر الأحمر.. وتداول 516 شاحنة وصول وسفر 4399 راكبًا ومعتمرًا بموانئ البحر الأحمر.. وتداول 516 شاحنة

التحرير

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قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة العبارة القاهرة وعلى متنها 205 ركاب وشاحنة و8 سيارات والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 205 ركاب و103 شاحنات و6 سيارات والسفينة الحرية وعلى متنها 83 شاحنة.

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وأعلن «يوسف» في بيان له اليوم الأحد، عن أن الميناء شهد بالأمس استقبال السفينة ARGAU وعلى متنها 30 ألف طن ألومنيوم قادمة من الهند، والعبارة عمان وعلى متنها 875 معتمرًا قادمة من ميناء ينبع السعودي، والعبارة مسرة وعلى متنها 1182 راكبًا و2 شاحنة و28 سيارة والسفينة النوي إكسبريس وعلى متنها 93 شاحنة، والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 112 راكبًا و110 شاحنات، فيما غادرت السفينة XIN UIANG وعلى متنها 41 ألف طن فوسفات متجهة إلى أندونيسيا والعبارة محبة وعلى متنها 395 معتمرًا متجهة إلى ميناء ينبع.

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