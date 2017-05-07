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تأكيدًا لما نشرته «التحرير».. أبو هاشم: «أنا الأحق برئاسة جامعة الأزهر»

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تأكيدًا لما نشرته «التحرير».. أبو هاشم: «أنا الأحق برئاسة جامعة الأزهر» تأكيدًا لما نشرته «التحرير».. أبو هاشم: «أنا الأحق برئاسة جامعة الأزهر»

التحرير

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اعترض الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، على تعيين محمد المحرصاوي، قائمًا بأعمال رئيس جامعة الأزهر، خلفًا للدكتور أحمد حسني، قائلًا «أنا الأحق بتولي المنصب».

كان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرر الجمعة الماضي، تكليف الدكتور محمد حسين المحرصاوي، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر اعتبارًا من أمس السبت، وذلك بصفة مؤقتة لحين تعيين رئيس للجامعة وفقًا للإجراءات المحددة قانونًا.

وأوضح «أبو هاشم»، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أنه الأحق بتولي المنصب بدلًا من الدكتور المحرصاوي، كونه يعد أقدم النواب، مؤكدًا أن للائحة نصت على ما يسمى بالإحلال الوجوبي، والذي ينص أنه في حالة فراغ منصب رئيس الجامعة لأي سبب من الأسباب يتولى أقدم نواب رئيس الجامعة، تيسير أعمال الجامعة، لحين صدور قرار من رئيس الجمهورية بتعيين رئيس جديد.

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وتابع «أبو هاشم» أنه سيقدم اليوم الأحد، تظلم رسمي إلى الدكتور أحمد الطيب، رافضًا فيه تعيين المحرصاوي، والتأكيد على أحقيته في التعيين كرئيس لجامعة الأزهر، وفي حالة تجاهله سيتم اللجوء إلى القضاء المستعجل لحسم الأمر، بعد مخالفة المشيخة للقانون في تكليف القائم بأعمال رئيس الجامعة.

ويأتي ذلك، تأكيدًا لما نشرته «التحرير»، حول وجود صراع «غير معلن» بين الأزهر والرئاسة على منصب «رئيس الجامعة».. التفاصيل

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التحرير

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