المالية: 17.2% ارتفاعَا في عائد سندات الخزانة بسبب سيولة البنوك

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كشفت بيانات صادرة من وزارة المالية، عن ارتفاع متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 3 سنوات بنسبة بلغت نحو 17.2% خلال الأسبوع الماضى.

وأشارت بيانات الوزارة والمنشورة على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، إلى أن عائد سندات الخزانة ارتفع بواقع 0.065 نقطة أساس، وغطت البنوك الطرح بنحو 2.1 مرة بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر 72 طلب، بينما قبلت وزارة المالية مليار جنيه من خلال 51 عرض.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية.

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كما ارتفع متوسط العائد على سندات أجل 7 سنوات 0.001 نقطة، مسجلا نحو 17%، وقدمت البنوك سيولة بأكثر من 2 مليار جنيه عبر 64 طلب، فيما وافقت المالية على قبول 750 مليون جنيه فقط، من خلال 44 عرض.

فيما ارتفعت قيمة السيولة المطلوبة من جانب المالية للأسبوع الثانى على التوالى بواقع 5.9 مليار جنيه.

وتعتزم وزارة المالية طرح أدوات دين حكومية متمثلة فى أذون خزانة بقيمة 24.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الجارى، موزعة على آجال 91، 182، 266، و357 يوما، إلى جانب طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار لأجل 5 و 10 سنوات.