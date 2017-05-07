السيسي يغادر للكويت في مستهل جولة خليجية تشمل البحرين

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غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، القاهرة، متوجهًا إلى دولة الكويت، في زيارة رسمية لمدة يومين، ويعقبها زيارة لمملكة البحرين.

ومن المقرر أن يجري السيسي، خلال زيارته مباحثات مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين، بالإضافة إلى مواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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ويتوجه السيسي، عقب انتهاء زيارته لدولة الكويت إلى مملكة البحرين ، حيث يعقد جلسة مباحثات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك في إطار التشاور المستمر بين البلدين بشأن تطوير العلاقات الثنائية المتميزة على كافة الأصعدة.

كما سيتم مناقشة سبل تعزيز وحدة الصف بين الدول العربية، بما يسهم في تعزيز قدرتها على حماية مصالحها المشتركة ويلبى طموحات وآمال شعوبها، والوقوف بحسم أمام كافة محاولات التدخل الخارجي في شئونها.