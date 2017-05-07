«سان سيرو» يحتضن قمة الكالتشيو بين روما وميلان

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تشهد مدينة ميلانو قمة مباريات الجولة رقم 35 في الدوري الإيطالي، وذلك عندما يحل روما الثالث برصيد 75 نقطة ضيفا ثقيلا على ميلان السادس برصيد 59 نقطة، على ملعب سان سيرو، في سعي ذئاب العاصمة لاستعادة المركز الثاني من نابولي وهو المركز الذي يؤهل بشكل مباشر إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولم يتمكن ميلان من تحقيق أكثر من فوز وحيد على روما في آخر 9 مباريات جمعت بينهما في الدوري الإيطالي، حيث تعادل الفريقان في 4 مباريات وخسر الروسونيري مثلهم، وتمكن الفريقين من هز الشباك في 4 مباريات من أخر 5 خاضوها على ملعب السان سيرو.

وفي آخر 15 مباراة في الدوري هذا الموسم، جمع ميلان 12 نقطة فقط أي أقل بـ20 نقطة من إجمالي عدد النقاط التي حصل عليها الروسونيري في أول 15 جولة من الموسم، ومن جانبه لم يسبق لروما أن جمع 75 نقطة على الأقل مع الوصول إلى الجولة رقم 34 في الدوري سوى مرتين فقط، وذلك بالوصول إلى النقطو 75 في موسم 2000- 2001 و82 نقطة في موسم 2013- 2014.

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وعلى الرغم من تسديد لاعبي روما لـ98 كرة رأسية طوال الموسم، إلا أن الفريق العاصمي لم يتمكن من ترجمة سوى فرص منها فقط إلى أهداف وهي ثاني أقل حصيلة تهديفية بالرأس بين جميع الفرق هذا الموسم في الكالتشيو بعد بيسكارا الذي سجل لاعبوه هدفين فقط بالضربات الرأسية.

وبدوره لم يسبق لفيتشينزو مونتيلا مدرب ميلان الحالي من الفوز على روما كمدرب من قبل في الدوري الإيطالي حيث تعادل في 3 مواجهات وخسر 7، ومن جانبه لم يسجل لاعب روما الحالي ستيفان الشعراوي سوى هدف وحيد فقط في شباك ميلان وكان ذلك على ملعب السان سيرو الذي يحتضن قمة اليوم.

ومنذ انضمام اللاعب الإسباني جيرارد ديولوفيو لصفوف ميلان في شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة تمكن من خلق 33 فرصة لزملائه في الدوري الإيطالي، وخلال نفس الفترة لم يخلق أي لاعب فرص أكثر منه سوى أليخاندرو جوميز.