أرسنال يصطدم بمانشستر يونايتد في صراع دوري أبطال أوروبا

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تستكمل اليوم مبارايات الجولة رقم 36 من الدوري الإنجليزي، والتي ستشهد قمة الأسبوع، عندما يحل مانشستر يونايتد الخامس برصيد 65 نقطة، ضيفا ثقيلا على أرسنال السادس برصيد 60 نقطة على ملعب الإمارات، في سعي الفريقين لاحتلال المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ونجح أرسنال الموسم الماضي في الفوز على اليونايتد بثلاثية نظيفة في ملعب الإمارات، وهو الفوز الوحيد للمدفعجية على الشياطين الحمر في آخر 11 مباراة جمعت بينهما في الدوري الإنجليزي، ومن جانبه لم يخسر مانشستر أمام رجال أرسين فينجر خارج ميدانهم لمبارتين متتاليتين منذ شهر نوفمبر من عام 2001.

ويسعى اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز لتسجيل هدفين في مباراة اليوم للوصول إلى هدفه رقم 50 في الدوري الإنجليزي ويصبح ثامن لاعب في تاريخ الأرسنال يحقق هذا الإنجاز في البريميرليج، وبدوره سجل واين روني في شباك أرسنال 11 هدفا في البريميرليج أكثر من أي لاعب آخر تمكن من هز شباك المدفعجية.

بل ويبتعد روني بثلاث أهداف فقط عن الوصول إلى هدفه رقم 200 في البريميرليج ويحتاج لتسجيل هدفين هذا الموسم لتفادي الحصول على أقل حصيلة تهديفية هذا الموسم منذ موسم 2002- 2003 عندما سجل 6 أهداف فقط بقميص إيفرتون.

ولم يسجل أليكسيس سانشيز على ملعب الإمارات هذا الموسم سوى 6 أهداف فقط من أصل 19 هدفا سجلهم هذا الموسم في الدوري وذلك على الرغم من لعبه 16 مباراة على ملعبه، ويخوض أرسين فينجر مباراته رقم 58 أمام مانشستر يونايتد في جميع المسابقات حيث واجه الشياطين الحمر أكثر من أي فريق أخر ومع ذلك يملك اضعف سجل من الانتصارات أمامه بنسبة 29% فقط.

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ولم يتمكن أرسين فينجر من التغلب على جوزيه مورينيو سوى في مباراة واحدة فقط وذلك في الدرع الخيرية عام 2015، ولم يسبق له أن تغلب عليه في الدوري الإنجليزي من قبل حيث تعادل في 7 مباريات وخسر 5 أخرين، بل ولم يسخر مورينيو من أرسنال طوال تاريخه في الدوري الإنجليزي حيث خاض 12 مباراة أمام المدفعجية فاز في 5 وتعادل في 7.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي:

ليفربول- ساوثهامبتون الساعة 14:30

أرسنال- مانشستر يونايتد الساعة 17:00